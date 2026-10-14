Was Quantenphysik mit Villach und der Medizin verbindet

Beatrix Hiesmayr: Um Quantenberechnungen durchführen zu können, müssen Quantensysteme – zum Beispiel Photonen (Lichtteilchen), Ionen oder neutrale Atome – wiederholt und zuverlässig in einem definierten Quantenzustand erzeugt, gezielt manipuliert und anschließend zuverlässig ausgelesen werden können. Keiner dieser drei Schritte kommt in der Regel ohne umfangreiche Unterstützung durch Mikroelektronik aus. Fast alle heutigen Quantencomputerplattformen benötigen außerdem die Einbindung in einen leistungsfähigen klassischen Rechner, um überhaupt verwertbare Rechenergebnisse liefern zu können. Darüber hinaus sollte man sich einen Quantencomputer nicht als eigenständiges Alltagsgerät vorstellen. Wahrscheinlich wird es auf absehbare Zeit kein „Quantenhandy“ geben. Stattdessen werden Quantenprozessoren voraussichtlich als spezialisierte Komponenten klassischer Computersysteme eingesetzt. Sie übernehmen dann vor allem Berechnungen, die klassische Computer nur sehr aufwendig oder sehr langsam lösen können: Zum Beispiel das Zerlegen großer Zahlen in Primzahlen. Diese Aufgabe ist für bestimmte Verfahren der Public-Key-Kryptografie von großer Bedeutung, die unter anderem bei der sicheren Kommunikation im Internet eingesetzt werden.

Halbleiter sind nicht nur für Quantencomputer, sondern für nahezu alle Bereiche unserer modernen Gesellschaft unverzichtbar. Die Halbleitertechnologie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten rasant weiterentwickelt, und vieles spricht dafür, dass sich dieses Tempo auch künftig fortsetzen wird. Insbesondere Künstliche Intelligenz schafft neue Anforderungen und Anwendungen, etwa in Rechenzentren, Fahrzeugen, der Medizin, der Industrie und der Robotik. Daher ist zu erwarten, dass Halbleiter künftig auch in Anwendungsfeldern eine zentrale Rolle spielen werden, die heute noch nicht absehbar sind. Wenn Europa im Bereich des Quantenrechnens eine eigenständige und wettbewerbsfähige Rolle spielen will, sind europäische Produktionskapazitäten für Halbleiter und Mikroelektronik unverzichtbar.

Quantencomputer und Quantensensorik klingen abstrakt. Welche konkreten Durchbrüche erhoffen Sie sich dadurch in Bereichen wie der Medizin oder der Datensicherheit?

Eine Quantentechnologie, die bereits praktische Anwendungen gefunden hat, ist die Quantenkommunikation. Im Gegensatz zur klassischen Kryptografie beruht die Sicherheit bei quantenkryptografischen Verfahren nicht allein auf der Schwierigkeit eines mathematischen Problems, sondern auf grundlegenden Gesetzen der Quantenphysik. Das bedeutet: Die Sicherheit hängt nicht davon ab, dass ein Angreifer, ein Mensch oder eine KI, über zu wenig Rechenleistung verfügt oder keinen besonders cleveren mathematischen Angriff findet. Voraussetzung ist allerdings, dass die zugrunde liegenden physikalischen Annahmen, die Naturgesetze, zutreffen. Bis heute gibt es kein Experiment, das den Vorhersagen der Quantentheorie widerspricht – so ungewöhnlich diese Theorie uns auch erscheinen mag.

Ein weiteres wichtiges Anwendungsfeld besteht darin, Quantenphänomene zur besonders präzisen Messung physikalischer Größen zu nutzen. Solche Quantensensoren können beispielsweise in der Medizin, in der Materialforschung und in vielen weiteren Bereichen eingesetzt werden. Ich beschäftige mich persönlich damit, aus dem Zerfall von Positronium-Atomen in zwei oder mehr energiereiche Lichtteilchen, sogenannte Photonen, zusätzliche Informationen zu gewinnen. Bei einer Positronen-Emissions-Tomografie, kurz PET, wird einem Patienten beispielsweise ein radioaktiv markiertes Zuckermolekül injiziert. Dieses Molekül sendet beim radioaktiven Zerfall ein Positron aus, also das Antiteilchen des Elektrons. Das Positron trifft im Körper auf ein Elektron und kann sich mit ihm für kurze Zeit zu einem Positronium-Atom verbinden. Dieses zerfällt anschließend in zwei (oder mehr) Photonen.

Bei einer herkömmlichen PET-Untersuchung werden in der Regel die beiden entgegengesetzt ausgesandten Photonen registriert. Aus ihren detektierten Richtungen und Ankunftszeiten lässt sich rekonstruieren, wo im Körper die zwei Photonen entstanden sind und damit, wo sich das radioaktiv markierte Zuckermolekül angereichert hat. PET wird heute in vielen größeren Spitälern eingesetzt, beispielsweise zur Diagnose, Ausbreitungsbestimmung und Therapiekontrolle bei Krebserkrankungen.

Meine Forschung zielt darauf ab, nicht nur die klassische Ortsinformation aus den detektierten Photonen auszulesen, sondern auch zusätzliche Informationen zu nutzen, die mit ihren Quanteneigenschaften zusammenhängen. Dadurch möchten wir Ärztinnen und Ärzten beispielsweise zusätzliche Hinweise auf Eigenschaften des Gewebes und möglicherweise auch auf das Stadium einer Krebserkrankung liefern. Erste Ergebnisse zeigen bereits, dass sich die Bildqualität in bestimmten Fällen verbessern lässt.