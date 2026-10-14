Neues Projekt: Welche Themen wichtig sind, sollen Jugendliche selbst entscheiden

Neues Beteiligungsformat soll Ideen von jungen Menschen in den Fokus rücken. Projekt richtet sich an 15- bis 20-Jährige, die die Region mitentwickeln wollen.

Was fehlt dir in deiner Region? Was würdest du gerne verändern? Wo könnte es für Jugendliche einfacher, besser oder spannender sein? Diesen Fragen sollen sich Jugendliche im Rahmen der „Murau Murtal Challenge“ widmen. Das Regionalmanagement startete ein neues Projekt, das sich an junge Menschen zwischen 15 und 20 Jahren richtet. Sie sollen entscheiden, welche Themen für sie wichtig sind, Lösungen suchen und Ideen entwickeln.

Zum offiziellen Auftakt wurde das Projekt in Judenburg präsentiert. Thomas Maier, Vorsitzender des Regionalmanagements, spricht die Abwanderung an und dass es wichtig sei, sich des Themas anzunehmen. Der stellvertretende Vorsitzende Bruno Aschenbrenner erwähnt, dass Erwachsene sich oftmals mit der Sprache der Jugendlichen schwertun. Deswegen sollen sich die jungen Menschen nun selbst einbringen.

Themen und Herausforderungen

Bereits im Vorfeld wurde mit Gemeinden gesprochen und Themen und Herausforderungen gesammelt. „Daraus wurde eine Problem Wall erstellt“, wie die regionale Jugendmanagerin Francesca Pripfl erklärt. Diese „Problem Wall“ sei der Ausgangspunkt für das Projekt. Jugendliche sollen sich nun diese Themen genauer ansehen und daraus konkrete Ideen sammeln. In den kommenden Monaten werden Teams aufgebaut und Themen weiterentwickelt.

Begleitet wird das Projekt von der Plattform „Annas Garage“, die sich auf derartige Projekte spezialisiert hat. „Die Jugendlichen wollen ernst genommen werden“, sagt Otto Rath von „Annas Garage“. Die Ideen beziehungsweise Lösungen sollen auch „gebaut“ werden: Die Prototypen werden Mitte Februar präsentiert, für die besten Ideen gibt es Preise.

Aktiv werden

„Wir wollen Jugendlichen nicht nur zuhören, sondern ihnen auch die Möglichkeit geben, selbst aktiv zu werden“, meint Regionalmanagement-Geschäftsführer Günter Leitner.

Details zu dem Projekt unter www.starkes-murau-murtal.at/die-murau-murtal-challenge.