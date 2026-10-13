Mittelschule Köflach präsentierte Schülerinnen starke Vorbilder

Anlässlich des Mädchentags lud die Schule drei erfolgreiche Unternehmerinnen auf die Bühne. Die Botschaft: Mädchen sollten sich nie einreden lassen, etwas nicht zu können.

Die Mittelschule Köflach hat den heurigen Weltmädchentag (11.10.) im Vorfeld gebührend gefeiert. Drei erfolgreiche Frauen aus der Region – Andrea Kigerl von Trachten Pachatz in Köflach, Alexandra Scheer vom Autohaus Scheer in Voitsberg und Isabella Vogl vom Baumarkt Vogl in Rosental – erzählten den fast 100 Schülerinnen der MS Köflach am vergangenen Freitag, worauf es im Berufsleben ankommt und wie sie als junge Frauen in ein paar Jahren ihren Traumjob angehen können – egal in welchem Bereich.

1 / 3 Alexandra Scheer, ... © Andrea Gider

Eines war dabei ganz klar: „Mädchen haben immer und überall die gleichen Chancen wie Burschen. Kein Mädchen braucht sich zu verstecken oder sich einreden lassen, etwas nicht zu können.“ Die Schülerinnen nutzten die Chance und stellten den drei Chefinnen viele Fragen. Als Zuhörer waren auch der Köflacher Bürgermeister Helmut Linhart und Mittelschuldirektor Manuel Kohlbacher mit dabei.