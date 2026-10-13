Nach Kontrolle in Villach fuhr Alkolenker mit Zweitschlüssel weiter

Ein Kroate verweigerte in Villach zweimal den Alkotest und fuhr trotz Schlüsselentzug und Fahrverbot mit einem Zweitschlüssel weiter.

In der Nacht auf Dienstag gegen 23.07 Uhr wurde ein 45-jähriger kroatischer Staatsangehöriger im Stadtgebiet von Villach zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Dabei wies er deutliche Symptome einer Alkoholisierung auf. Der Mann verweigerte zunächst einen Alko-Vortest und in weiterer Folge auch den Alkomattest, zu dem er aufgefordert wurde. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Da er eine vorläufige Sicherheitsleistung nicht bezahlen konnte, wurde ihm der Fahrzeugschlüssel abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 23.51 Uhr wurde derselbe Mann erneut im Stadtgebiet von Villach zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass er sein Auto mit einem Zweitschlüssel erneut in Betrieb genommen hatte. Einen Alkotest verweigerte er abermals. Der 45-Jährige wird wegen Lenkens ohne Lenkberechtigung sowie der neuerlichen Verweigerung angezeigt.

Die Weiterfahrt wurde erneut untersagt und auch der zweite Fahrzeugschlüssel abgenommen. Zur Verhinderung einer weiteren Inbetriebnahme wurde am Auto eine Radklammer angebracht.