Zimmer in Venedig um 15 Euro: Tausende Touristen tappten in Falle

Über eine Buchungsplattform buchten schon über 2000 Gäste ein Hotelzimmer in Venedig zu einem sehr günstigen Preis. Erst vor Ort bemerkten sie den Betrug.

Ein Schnäppchen wollten tausende Urlauber machen. Sie freuten sich über ein sensationell günstiges Angebot für eine Nacht in Venedig. Nur 15 Euro sollte die Übernachtung im Hotel „Antigo Trovatore“ in der Calle delle Rasse, in unmittelbarer Nähe zum Markusplatz, kosten.

Die Preise variierten, es wurden Zimmer auch für - immer noch günstige - 50 Euro angeboten und manche Reisende buchten drei Nächte für 120 Euro. Der reale Durchschnittspreis liegt in der Hochsaison in diesem Hotel allerdings bei rund 300 Euro, wie die italienische Tageszeitung „Il Gazzettino“ schreibt.

Über 2000 Touristen buchten das Billigangebot. Die Schlange der Angereisten reichte an Spitzentagen von der Rezeption bis hinaus auf die Straße. Sie alle hatten ihrer Meinung nach korrekt gebucht, berichtet das Hotelpersonal, doch die Urlauber aus unterschiedlichen europäischen Ländern und auch aus Kanada fielen alle auf einen Betrug herein.

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Internetauftritt gehackt

Die Mitarbeiter wollen herausgefunden haben, dass der Internetauftritt des Hotels bei der Buchungsplattform „booking.com“ gehackt wurde. Unbekannte sollen sich Zugang zur Seite verschafft und die Preise manipuliert haben.

„Die Buchungen fanden vom 6. auf den 7. Oktober statt. Kurz darauf standen die ersten Gäste vor der Tür. In Gruppen von 30 bis 150 Menschen standen sie vor der Rezeption, mit Buchungsbestätigungen von booking.com", erzählt das Hotelpersonal. Das Hotel verfügt allerdings über lediglich 25 Doppelzimmer und ist seit August und bis zur Faschingssaison schon fast täglich ausgebucht.

Booking

Ärgerlich für die enttäuschten Urlauber und weiterhin ein Problem für das Hotel. Denn nur künftige Buchungen konnten vom Hotelbetreiber gestoppt werden: "Keiner von uns weiß im Moment, wie lange da noch Leute vorbeikommen, die bereits eine vermeintliche Buchungsbestätigung von Booking in den Händen halten. Denn auch die Seite mit der Buchungsbestätigung wurde gehackt, nachdem der Betrag online abgebucht wurde, wer weiß, wohin. Wir haben keine Daten von diesen Gästen. Das muss alles Booking machen. Manchmal wird der Betrag in Form eines Gutscheins zurück erstattet, der innerhalb eines Jahres auf der Plattform eingelöst werden kann.“ Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist noch nicht bekannt.

Die Hotelbetreiber haben Anzeige erstattet. Booking.com teilte mit, man tue alles, um den Fall aufzuklären und weitere Fälle zu verhindern.