Von Trump angeordnete Baumfällungen auf Golfplatz gestoppt

Nach der Fällung Hunderter Bäume hat eine US-Bundesrichterin weitere Rodungen auf einem Golfplatz in Washington vorerst untersagt und damit Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Umgestaltung der US-Hauptstadt durchkreuzt. "Die Entfernung von Hunderten Bäumen vom East-Potomac-Golfplatz ist endgültig", erklärte Richterin Ana Reyes am Montag in einer Eilentscheidung, mit der sie weitere Fällungen bis Dienstagfrüh oder bis zu einer weiteren gerichtlichen Anordnung untersagte.

Reyes gab mit ihrer Entscheidung einem Antrag von Umweltschützern statt, die nach der Fällung von rund 500 Bäumen auf dem Gelände am Samstag Alarm geschlagen hatten. Die Behörden kündigten außerdem an, im Laufe der Woche dort Hunderte weitere Bäume zu fällen.

Reyes setzte für Montagfrüh eine Eilverhandlung per Videoschaltung an, um die Argumente beider Seiten anzuhören. Dabei ging es insbesondere um das Versäumnis der Regierung, die Fällungen rechtzeitig anzukündigen. Sie hatte die Pläne erst am Freitagabend bekanntgegeben.

Trump, ein leidenschaftlicher Golfspieler, will den Platz renovieren, der seiner Aussage nach in einem schlechten Zustand ist. Der Präsident argumentierte, dass dort große Turniere stattfinden könnten.

Der ehemalige Immobilienentwickler hat seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Jänner 2025 bereits mehrere Bau- und Sanierungsprojekte auf den Weg gebracht, um Washington seine Handschrift aufzudrücken. Eigenen Aussagen zufolge möchte er der von seinen Vorgängern vernachlässigten Hauptstadt wieder zu mehr Glanz verhelfen.

Die oppositionellen Demokraten werfen ihm hingegen vor, öffentliche Gelder zu verschwenden, und viele der Projekte werden rechtlich angefochten. Zu Trumps umstrittenen Vorhaben zählen ein Ballsaal am Weißen Haus, für den ein ganzer Flügel der Präsidentenresidenz abgerissen werden musste, sowie die Renovierung des Kennedy Centers, auf dem Trump seinen Namen anbringen lassen möchte.