Wachstumstreiber Industrie? „Von Euphorie sind wir noch weit weg“

In der Industrie werden wieder Wachstumssignale verzeichnet. Geht es aufwärts? GEORG KNILL: Ein prognostiziertes BIP-Wachstum von 0,9 Prozent ist ein Lichtblick, aber noch kein Aufschwung, von Euphorie sind wir noch weit weg. Die Arbeitslosigkeit steigt seit mehr als 40 Monaten durchgehend. Die konjunkturelle Lage präsentiert sich weiterhin sehr heterogen.

Was läuft gut, wo gibt es nach wie vor Probleme? In Bereichen wie Energietransformation, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Life Science oder grüne Technologien sind österreichische Unternehmen durchaus gut positioniert, auch im Export. Die Bauindustrie leidet aber noch immer sehr stark unter der Zurückhaltung im Inland. Auch in traditionellen Bereichen wie der Automobilindustrie gibt es spürbare, strukturelle Probleme.

Wird wieder mehr investiert? Die hohen Kosten für Energie, Arbeit und Bürokratie führen dazu, dass größere Investitionen von österreichischen Unternehmen zunehmend im Ausland getätigt werden, während im Inland oft nur notwendige Ersatzinvestitionen erfolgen. Als Impuls wären vorzeitige steuerliche Abschreibungen, eine Art Superabschreibung, sinnvoll. Das wäre auch kein Geschenk, sondern eine zeitliche Verschiebung von Steuerlasten.

Aber auch das würde das ohnehin kriselnde Budget belasten . . . Es wurde ein Herbst der Ergebnisse in Aussicht gestellt. Wir erwarten uns jetzt echte strukturelle Reformen, vom Föderalismus über die Gesundheit bis hin zu den Pensionen – aber wir sehen eine instabile Situation in der Regierung.

Woran machen Sie das fest? Ich will nicht näher auf die jüngsten Entwicklungen in der Sozialdemokratie eingehen, aber was das Investitionsklima sicher nicht verbessert, sind tagtäglich neue Ideen rund um Vermögenssteuern oder den Spitzensteuersatz. Wir wissen, dass notwendige Hausaufgaben im Staatshaushalt anstehen, um wieder budgetären Spielraum zurückzuerlangen für Wachstumsimpulse und planbare Rahmenbedingungen. Die werden aber immer und immer wieder auf die lange Bank geschoben. Das ist fahrlässig und der Grund dafür, warum es in diesem Land an Zuversicht hapert.

Zuletzt sind die Gas- und die Ölpreise wieder stark gestiegen. Mit welchen Folgen für die Industrie? Die Energiepreise bleiben extrem volatil und schwanken je nach Marktentwicklung und politischen Einflüssen stark. Für energieintensive Industrien ist eine langfristige Planbarkeit jedoch essenziell. Zwar gibt es Entlastungsmaßnahmen wie den Industriestrompreis oder das Stromkosten-Ausgleichsgesetz, aber das muss jetzt auch konsequent über die Ziellinie gebracht werden, damit Unternehmen verlässlich kalkulieren können. Neben den Energiekosten belasten aber auch zusätzliche regulatorische Vorhaben den Standort.