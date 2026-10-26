Inflation und Zinsen steigen: Was heißt das für die Geldanlage?

Die Inflationsrate bleibt hoch, die Zinsen steigen, wirtschaftliche und geopolitische Verunsicherungen halten an. Was bedeutet das für die Geldanlage? Das sind die Anlagetipps von Finanzprofis aus den heimischen Banken.

Wie geht’s mit den Zinsen weiter? Wie lässt sich die Inflation abfedern? Wo lauern Risiken, wo bieten sich Chancen? Was Expertinnen und Experten jetzt raten.

Martin Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Steiermark: Eine hohe Inflation, gestiegene Zinsen und geopolitische Unsicherheiten machen deutlich, wie wichtig eine durchdachte Veranlagungsstrategie ist. Das Modell des „Finanzspringbrunnens“ bietet dafür eine Orientierung. Die erste Ebene bildet einen finanziellen Polster für kurzfristige Ausgaben und unvorhergesehene Ereignisse. Darauf aufbauend können in weiterer Folge Anleger ihr Vermögen entsprechend ihrer persönlichen Ziele und ihres Anlagehorizonts strukturieren und investieren. Für den langfristigen Vermögensaufbau sind etwa Wertpapierlösungen wie Fonds, Fondssparverträge oder Zertifikate wichtige Bausteine. Wer regelmäßig investiert, kann Marktschwankungen besser ausgleichen und langfristig vom Kapitalmarkt profitieren. Gerade in Zeiten höherer Inflation ist es wichtig, Geld nicht nur unveranlagt auf Konten liegen zu lassen, sondern Chancen auf Werterhalt und Vermögenszuwachs zu nutzen. Eine breite Streuung über unterschiedliche Anlageklassen trägt dazu bei, Chancen und Risiken ausgewogen zu gestalten. Professionelle Beratung unterstützt Kunden, die persönliche Lebenssituation, Ziele, Risikobereitschaft und den Anlagehorizont ganzheitlich zu betrachten und daraus eine passende Veranlagungsstrategie abzuleiten. Raiffeisen bietet dafür passende Lösungen für jedes individuelle Investmentprofil.

© RLB Martin Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank

Georg Bucher, Vorstandschef Steiermärkische Sparkasse: Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld ist es wichtig, den langfristigen Vermögensaufbau in den Mittelpunkt zu stellen und kurzfristige Marktentwicklungen richtig einzuordnen. Wer Vermögen langfristig aufbauen möchte, sollte auf eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen, Branchen und Regionen setzen. Nach Jahren extrem niedriger Zinsen bieten heute neben Aktien auch Anleihen wieder attraktive Ertragschancen. Gleichzeitig bleibt die Inflation ein wichtiger Faktor, weshalb das klassische Sparbuch allein oft nicht ausreicht, um die Kaufkraft langfristig zu erhalten. Entscheidend ist eine Anlagestrategie, die zum persönlichen Anlagehorizont und zur individuellen Risikobereitschaft passt. Wer regelmäßig investiert und langfristig denkt, kann Marktschwankungen besser nutzen und schafft damit eine solide Basis für einen nachhaltigen Vermögensaufbau.

© WERNER KRUG Georg Bucher, Vorstandschef Steiermärkische Sparkasse

Daniela Barco, Vorständin Privatkunden, UniCredit Bank Austria: Sparen ist immer noch die beliebteste Anlageform der Österreicherinnen und Österreicher. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein, dass es für den langfristigen Vermögensaufbau mehr braucht als klassisches Sparen. Unser aktueller Finanzmonitor zeigt: Das Interesse an Wertpapieren liegt auf hohem Niveau, bereits 36 Prozent der Menschen in Österreich sind auf dem Kapitalmarkt investiert. Mit klassischem Sparen allein sind Einlagen auf lange Sicht zum Schrumpfen verdammt. An Aktien, Anleihen, Fonds oder ETFs führt kein Weg vorbei, um den Wert des Ersparten langfristig zu erhalten. Entscheidend sind eine zur persönlichen Situation passende Veranlagung und eine gute Beratung. Für Einsteiger:innen bieten wir unser AnlagePaket, mit dem Anlegerinnen und Anleger klassisches Sparen und Investments in Wertpapiere kombinieren können. Aus meiner Sicht ist das ein ideales Einsteigerprodukt, um vielleicht noch bestehende Schwellenangst vor Wertpapieren zu überwinden.

© BA Daniela Barco, Vorständin Privatkunden, UniCredit Bank Austria

Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender BKS Bank: Gerade in unsicheren Zeiten wie diesen sollte man sich bei der Geldanlage nicht von kurzfristigen Marktschwankungen leiten lassen, sondern breit über Anlageklassen, Branchen und Regionen streuen. So lassen sich Risiken reduzieren und Chancen nutzen. Über die letzten Jahrzehnte sind die weltweiten Aktienkurse im Durchschnitt deutlich stärker gestiegen als die Inflation. Die höheren Zinsen eröffnen insbesondere bei Anleihen und Sparprodukten wieder interessante Möglichkeiten. Gleichzeitig schmälert die hohe Inflation die Kaufkraft von gering verzinstem oder unverzinstem Vermögen. Wichtig bleibt ein langfristiger Anlagehorizont. Wer regelmäßig investiert und seiner Strategie treu bleibt, muss nicht den perfekten Ein- oder Ausstiegszeitpunkt treffen. Über längere Zeiträume können sich gute und schwächere Marktphasen besser ausgleichen. Ruhe, Disziplin, Ausdauer und eine breite Streuung bleiben daher wichtige Grundsätze für langfristigen Vermögensaufbau.

© Johannes Puch BKS-Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhász

Monika Cisar-Leibetseder, Volksbank Steiermark: Die Europäische Zentralbank behält die Geldpolitik fest im Blick – weitere Zinserhöhungen bleiben möglich. In Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten wird eine durchdachte Vermögensstruktur für Sparer immer wichtiger. Das Spar- oder Festgeldkonto eignet sich zwar weiterhin ideal für die kurzfristige eiserne Reserve. Wer sein Geld jedoch über Jahre hinweg anlegen möchte, sollte strategisch umdenken. Als Fundament dient hierbei das Modell des „Finanzhauses“: Über Anleihen oder Laufzeitfonds lässt sich das derzeitige Zinsniveau für bis zu 5,75 Jahre sichern. Für langfristige Ziele bieten sich breit gestreute Aktienfonds – etwa als monatlicher Sparplan – sowie Multi-Asset-Fonds an. Unsere erfahrenen Beraterinnen und Berater helfen dabei, im persönlichen Gespräch einen individuell zugeschnittenen Anlageplan zu entwickeln.

© Volksbank Steiermark Monika Cisar-Leibetseder, Generaldirektorin Volksbank Steiermark

Sabine Skorka, Bankhaus Spängler, Leitung Region Steiermark: Das Marktumfeld ist aus vielerlei Gründen herausfordernder geworden. An den Finanzmärkten sind die Schwankungen größer geworden, vor allem bei Anleihen. Jetzt heißt es, noch genauer hinzuschauen als ohnehin schon. Eine breite Streuung der Vermögensanlage bleibt essenziell, um die Risiken zu reduzieren – bei Anleihen und bei Aktien. Bei Anleihen, die den Sockel eines gemischten Portfolios darstellen, fokussieren wir uns weiter auf den Bereich der Besten Bonität. Unternehmens-, High Yield- und Schwellenländeranleihen haben wir vorsichtig beigemischt. Im Aktienbereich bevorzugen wir die USA. Dort sind unter anderem die Gewinnaussichten der Unternehmen besser als in Europa. Bei den Emerging Markets sind wir eher vorsichtiger geworden. Insgesamt sind wir im Aktienbereich neutral positioniert. Gold bleibt bei uns angesichts der zahlreichen Krisenherde ein fester Bestandteil des Portfolios. Auch Rohstoffe haben wir vor einiger Zeit beigemischt.

© Spängler Bank Sabine Skorka

Ernst Albegger, Hypo Vorarlberg, Regionaldirektor Steiermark: Hohe Inflation, steigende Zinsen und geopolitische Spannungen stellen Anleger:innen vor Herausforderungen. Entscheidend ist, die Kaufkraft zu schützen und Chancen gezielt zu nutzen. Qualität und Diversifikation sind dabei besonders wichtig: Anleihen mit guter Bonität bieten attraktive laufende Erträge, wobei kurze bis mittlere Laufzeiten und ein aktives Risikomanagement sinnvoll sind. Bei Aktien sprechen robuste Unternehmensgewinne für selektive Investments in global aufgestellte Qualitätsunternehmen. Gold kann als Beimischung zur Absicherung gegen geopolitische Risiken dienen. Wer größere Beträge investieren möchte, kann den Einstieg auf mehrere Tranchen verteilen und so das Risiko eines ungünstigen Einstiegszeitpunkts reduzieren. Wichtig sind eine breite Streuung über Anlageklassen und Regionen, ein langfristiger Anlagehorizont und eine Strategie, die zur persönlichen Risikobereitschaft passt. Denn auch in einem herausfordernden Marktumfeld gilt: Kaufkraft zu erhalten erfordert eine bewusste Anlageentscheidung. Veranlagungen in Finanzinstrumente sind mit Risiken verbunden; Kursschwankungen und Verluste sind möglich. Bei stark steigenden Kursen bzw. geringen Kursschwankungen kann die Wertentwicklung einer Veranlagung in mehreren Tranchen niedriger als bei einer Einmalveranlagung ausfallen.

© Hypo Vorarlberg Ernst Albegger, Hypo Vorarlberg

Philipp Boruta, Standortleiter der Schoellerbank in Graz: Wir sehen im anspruchsvollen Anlageumfeld weiterhin Chancen. Hohe Inflation, steigende Zinsen und geopolitische Spannungen verlangen eine differenzierte Anlagestrategie. Wir bleiben bei Aktien leicht übergewichtet, setzen aber auf eine gezielte Auswahl. Die hohen Investitionen in KI eröffnen Chancen weit über den Technologiesektor hinaus. Davon können nicht nur Halbleiter- und Infrastrukturunternehmen, sondern auch ausgewählte Schwellenländer profitieren, die eng in die globalen Lieferketten eingebunden sind. Gleichzeitig bieten Anleihen solider Emittenten nach dem Renditeanstieg wieder attraktive Einstiegsmöglichkeiten und einen höheren Ertragspuffer gegen Marktschwankungen. Steigende Zinsen können bestehende Anleiheportfolios allerdings kurzfristig belasten und erhöhen den Druck auf hoch bewertete Wachstumsaktien. Umso wichtiger sind eine aktive Steuerung von Aktienquoten, regionalen Gewichtungen, Anleihelaufzeiten und Währungsrisiken.

© Lukas Bezila Philipp Boruta, Standortleiter der Schoellerbank in Graz

Manfred Wilhelmer, Vorstandssprecher der Raiffeisen Landesbank Kärnten: Wer Geld längerfristig anlegen kann, sollte auch die Chancen des Kapitalmarktes nutzen, denn damit steigen die Möglichkeiten, der Geldentwertung durch Inflation entgegenzuwirken. Kapitalmarkt bedeutet dabei längst nicht nur Aktien. Je nach Anlageziel, Zeithorizont und persönlicher Risikobereitschaft gibt es ein breites Angebot. So lässt sich eine Veranlagung zusammenstellen, die zur eigenen Lebenssituation passt. Eine gute persönliche Beratung hilft dabei, die Chancen und Risiken von Kapitalmarktveranlagungen einschätzen zu können und die passende Mischung für die eigenen Ziele und die persönliche Lebenssituation zu finden.

© RLB Kärnten Manfred Wilhelmer, Vorstandssprecher der Raiffeisen Landesbank Kärnten

Wolfgang Mandl, Vorstandsvorsitzender Volksbank Kärnten: Die Marktsituation zeigt einmal mehr, wie wichtig eine durchdachte Anlagestrategie ist. Hohe Inflation, steigende Zinsen sowie wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten sorgen für Schwankungen an den Märkten. Umso wichtiger ist es, Anlageentscheidungen nicht von kurzfristigen Entwicklungen abhängig zu machen. Ein zentraler Erfolgsfaktor bleibt die breite Streuung des Vermögens über verschiedene Anlageklassen, Branchen und Regionen. Sie hilft, Risiken abzufedern und gleichzeitig langfristige Chancen zu nutzen. Welche Veranlagung die richtige ist, hängt jedoch immer von den persönlichen Zielen, dem Anlagehorizont und der individuellen Risikobereitschaft ab. Persönliche Beratung ist wichtiger denn je. In der Volksbank Kärnten entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden eine Anlagestrategie, die zu ihrer Lebenssituation passt. Nachhaltiger Anlageerfolg entsteht nicht durch kurzfristige Trends.

© VB / Helge Bauer Wolfgang Mandl, Vorstandsvorsitzender Volksbank Kärnten

Berthold Troiß, Vorstand der Bank Burgenland: Die hohe Inflation, steigende Zinsen sowie wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten zeigen, wie wichtig eine durchdachte Anlagestrategie ist. Klassisches Sparen bleibt dabei ein wesentlicher Bestandteil der persönlichen Finanzvorsorge. Ein finanzielles Polster auf dem Sparbuch oder Sparkonto schafft Sicherheit und hilft, unerwartete Ausgaben jederzeit bewältigen zu können. Wer sein Vermögen langfristig erhalten und aufbauen möchte, sollte jedoch nicht ausschließlich auf Spareinlagen setzen. Aufgrund der Inflation kann die Kaufkraft von Geld über die Jahre sinken. Daher empfiehlt sich eine ausgewogene und breit diversifizierte Veranlagung des Geldes, die auch zu den persönlichen Zielen und dem individuellen Zeithorizont passt. Wichtig ist, auch in volatilen Marktphasen wie jenen, die wir derzeit sehen, Ruhe zu bewahren und langfristig zu denken. Regelmäßiges Investieren kann helfen, Schwankungen am Kapitalmarkt auszugleichen und Vermögen nachhaltig aufzubauen.

© Krug/BB Berthold Troiß, Vorstand der Bank Burgenland

Mario Verdel, Vorstand der Poso Bank AG: Eine pauschale Antwort auf die Frage nach Spar- und Anlagetipps gibt es nicht. Entscheidend ist, dass jede Geldanlage individuell auf die Ziele, Bedürfnisse sowie Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden abgestimmt wird.Gerade in unsicheren Zeiten wie diesen ist eine breite Streuung über verschiedene Anlageformen wie Sparbuch, Versicherungen und Wertpapiere besonders wichtig. Vorteile sehe ich im regelmäßigen Fondssparen, um langfristig den Cost-Average-Effekt zu nutzen. Durch das gestiegene Zinsniveau gewinnt das klassische Sparbuch wieder an Attraktivität. Wir bieten bewusst für Neugeld die Möglichkeit, ein Sparbuch zu eröffnen – mit aktuell 2,25 Prozent Zinsen für ein Jahr. Ein Angebot, das heute nicht mehr selbstverständlich ist. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist ein persönlicher Ansprechpartner besonders wertvoll, der die individuelle Situation des Kunden kennt, kompetent berät und ihn bei seinen finanziellen Entscheidungen langfristig begleitet..

© Mag. Maria Wawrzyniak/KK Mario Verdel, Vorstand der Poso Bank AG

Siegfried Huber, Vorstandssprecher der Kärntner Sparkasse: Für uns alle sind im Laufe des Lebens zwei zentrale Finanzthemen entscheidend: Aufbau von Vermögen (Ansparen, Existenzaufbau, Wohlstand) sowie die Altersvorsorge, um auch im Ruhestand finanziell gut über die Runden zu kommen. Beides ist nur mit dem Faktor „Zeit“ zu erreichen sowie mit einer entsprechenden Wahl der Anlageformen und Anlagesegmente. Das Spektrum reicht von ETFs, Fonds und Versicherungen bis zu Vermögensverwaltungen und Private Markets. Hier ist eine ausgewogene Diversifikation wichtig, um das Risiko durch eine breite Streuung zu minimieren. Auch muss man eine gewisse Schwankungsbreite akzeptieren. Entscheidend ist die langfristige und kontinuierliche Finanzstrategie zur Abfederung der Inflation und des gleichzeitigen Vermögensaufbaus. Unser Ansatz ist „Financial Health“ – die finanzielle Gesundheit steht im Mittelpunkt. Eine ausführliche Analyse mit persönlichen Zielsetzungen, Risikobereitschaft und Anlagehorizont bildet dafür die Grundlage.