Königin Sonja gehört nicht mehr zum norwegischen Königshaus

Königin Sonja wird auf der Webseite des Hofs nun als Teil der „übrigen Königsfamilie“ geführt.

Nach dem Tod ihres Mannes König Harald V. wird die norwegische Königin Sonja (89) auf den Internetseiten des norwegischen Hofs nun offiziell nicht mehr als Teil des Königshauses aufgeführt. Stattdessen ist ihr Porträt in der Kategorie „Übrige Königsfamilie“ einsortiert, wie norwegischen Medien am Montag auffiel.

Zum Königshaus zählen demnach nur noch ihr Sohn, der neue König Haakon VIII. (53), dessen Frau, die neue Königin Mette-Marit (53), sowie Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22).

„Zum Königshaus gehören der jeweils amtierende Monarch mit seinem Ehepartner sowie die nächsten Thronfolgeberechtigten der nachfolgenden Generationen und deren Ehepartner“, heißt es zur Erklärung auf der Webseite. Und weiter: „Der Begriff Königsfamilie umfasst auch die übrige Familie des Monarchen.“

Königin Sonja ist keine „Majestät“ mehr

Gesellschaft leisten Sonja in der Kategorie „Übrige Königsfamilie“ ihre Tochter Prinzessin Märtha Louise (55) sowie ihr Enkelsohn Prinz Sverre Magnus (20), der in der Thronfolge nach seiner Schwester Ingrid Alexandra an zweiter Stelle steht. Nach Haralds Tod Ende August wird Königin Sonja nun auch nicht mehr als „Majestät“ bezeichnet - diese Ansprache gilt nur noch für das Königspaar.