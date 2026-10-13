Kein Schmarrn! Zeltwegerinnen waren im Café Kaiserschmarrn im Einsatz

Sarah Hubmann (26) und Romina Leitgeb (23) waren bereits zum zweiten Mal beim Oktoberfest in München im Gastroeinsatz.

Wer schon einmal beim Oktoberfest in München war, der kennt wahrscheinlich das „Café Kaiserschmarrn“. Die „Wiesn“ ist für jede Servicekraft ein besonderes Erlebnis. Zwei junge Zeltwegerinnen, die als echte Gastronomiekinder ihre Leidenschaft für die Branche von klein auf mitbringen, jobbten nun das zweite Jahr in diesem Genusstempel.

Sarah Hubmann (26) und Romina Leitgeb (23) sind Töchter aus heimischen Gastronomiebetrieben und daher einen 15-stündigen Arbeitseinsatz gewohnt. Dass sie so nebenbei zu einem neuen Umsatzrekord für ihren Arbeitgeber beitragen konnten, erfüllt die zwei Frauen mit besonderem Stolz.

Gemeinsam sind sie ein eingespieltes Team. Nicht nur auf der Wiesn, sondern auch in der Skisaison und bei Großveranstaltungen wie Moto-GP und Formel 1 sind sie Seite an Seite im Einsatz. Für die beiden ist Gastronomie weit mehr als ein Beruf – es ist die Leidenschaft zum Beruf, die sie verbindet, antreibt und die bei jedem Einsatz aufs Neue spürbar wird. Ihr gemeinsames Motto: „Spaß an der Arbeit haben“.