Der Kärntner Stefan Obmann verbindet als Posaunist, Hochschullehrer und Manager des Quartetts „Trombone Attraction“ unterschiedliche Klangwelten.

Das nennt man wohl ein erfolgreiches Doppeldate: Vor zwanzig Jahren kamen die beiden Posaunisten Stefan Obmann und Martin Riener, die gemeinsam an der Musikuniversität Wien studierten, auf die Idee, ein Ensemble zu gründen. Und weil beide jeweils einen Jugendfreund hatten, der ebenfalls Posaunist war, luden sie Christian Poitinger und Raphael Stieger kurzerhand dazu ein. Das war die Geburtsstunde von „Trombone Attraction“ – einem kärntnerisch-oberösterreichischen Posaunenquartett, das seither hunderte Konzerte in aller Welt gegeben und mehrere CDs eingespielt hat.

Gemanaget wird das Ensemble von Stefan Obmann, der die Posaune schon im zarten Alter von fünf Jahren für sich entdeckt hat: „Eigentlich sollte nur mein Bruder an der Musikschule angemeldet werden“, erinnert er sich – Markus Obmann ist heute übrigens Hornist der Wiener Symphoniker. Damals kam die Familie auch beim Posaunenlehrer vorbei: „Der hat mir eine Sopranposaune in die Hand gedrückt. Das Instrument hat mich nie mehr losgelassen.“ Wieder zuhause wusste allerdings niemand mehr, wie man es wieder zusammenbaut: „Mein Vater hat sogar in einem Lexikon nachgeschaut“, erinnert sich Stefan Obmann lachend.

Zeitgenössische Musik

Dass er später an der Wiener Musikuniversität beim Wiener Philharmoniker Dietmar Küblböck studiert hat, brachte ihn auch zur zeitgenössischen Musik: „Beim Ensemble Wiener Collage ist der Posaunist bei einer schwierigen Uraufführung ausgefallen. Niemand wollte das machen. Also hat Dietmar Küblböck mir als Student diese Chance gegeben. Ich konnte nicht einmal die Noten g’scheit lesen, aber ich habe mich voll hineingekniet“, erzählt er. Ab dem Zeitpunkt habe man in der Musikszene gewusst: „Da gibt es einen jungen Musiker, der sich nicht vor Herausforderungen scheut.“

Als Experte für zeitgenössische Musik ist der 38-Jährige nicht nur viel mit dem „Ensemble Phace“ unterwegs, der zweifache Vater hat auch einen Lehrauftrag für „Neue Musik“ an der Musikuniversität Wien. Da werden dann oft ganz neue Spieltechniken erprobt: „Das ist manchmal auf den ersten Blick so unspielbar, dass man sich Tricks überlegen muss, wie man das löst.“

20-Jahr-Jubiläum

Auch das Quartett „Trombone Attraction“, das „vom Wiener Lied über Pop bis zu den alten Meistern spielt“ (so Obmann), widmet sich zwischendurch zeitgenössischer Musik. Zum 20-Jahr-Jubiläum hat das Ensemble einen Kompositionsauftrag vergeben: Der niederösterreichische Komponist Matthias Werner hat ein Konzert geschrieben, das am 26. Oktober in Ossiach uraufgeführt wird. Denn für das Jubiläumskonzert kehrt das Quartett nach Kärnten zurück, wo man in Treibach-Althofen vor zwanzig Jahren auch den allerersten gemeinsamen Auftritt hatte. Gleichzeitig wird dieser Konzertabend, der im Rahmen des „Brass Herbsts“ stattfindet, als Live-CD aufgezeichnet, so Obmann: „Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Lieblingsstücken, prägenden Werken und musikalischen Wegbegleitern.“