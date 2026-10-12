Neue Postbasis in Wolfsberg wurde eröffnet

Wegen der Paketflut war die alte Zustellbasis der Post längst zu klein. Nach achtmonatiger Bauzeit wurde nun das neue Postverteilerzentrum offiziell eröffnet.

Die neue Zustellbasis der Post in St. Thomas, nahe des Kreisverkehrs bei der Autobahnabfahrt Wolfsberg Süd

Die neue Postbasis nahe der Autobahnabfahrt Wolfsberg Süd wurde kürzlich eröffnet. Von dort aus starten nun die Postzusteller ihre Touren.

„Die Zustellbasis Wolfsberg wurde auf dem 9300 Quadratmeter großen Grundstück in einer Bauzeit von rund acht Monaten errichtet. Auf einer Nutzfläche von zirka 2300 Quadratmetern sind rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt“, erklärt Pressesprecherin Gloria Kohlmaier. Angaben zu den Baukosten beziehungsweise zur Investitionssumme könne sie keine machen, „nachdem es sich um ein Mietobjekt handelt“.