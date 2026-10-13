Sparbuch, Aktien? So legen Steirerinnen und Steirer ihr Geld an

Laut aktueller Sparstudie legen Steirerinnen und Steirer heuer im Schnitt etwas weniger Geld zur Seite als noch in den letzten beiden Jahren. Die Bedeutung des Sparens wird aber als hoch eingestuft. Wertpapiere legen in der Gunst zu.

Der sprichwörtliche „Notgroschen“, also Geld für Notfälle, ist noch immer das wichtigste Sparmotiv: 92 Prozent der Steirerinnen und Steirer legen dafür Geld zurück, doch mit 78 Prozent ist die „finanzielle Absicherung“ bereits der zweitwichtigste Grund, gefolgt von „finanzieller Unabhängigkeit“ (76 Prozent). Das geht aus der aktuellen Imas-Sparstudie im Auftrag von Erste Bank und Sparkassen hervor.

Die beliebtesten Sparformen? Für fast drei Viertel der Steirerinnen und Steirer rangieren Sparbuch bzw. Sparkonto weiterhin an der Spitze. Trotz damit einhergehenden Realverlusten wird das Sparen auf dem Girokonto (55 Prozent) dennoch am zweihäufigsten genannt, gefolgt von der Lebens- bzw. Kapitalversicherung mit 39 Prozent. Gleichzeitig gewinnt laut Umfrage aber auch die Veranlagung in Wertpapiere an Bedeutung. So investieren in Summe bereits 37 Prozent der Steirer in Aktien, Indexfonds (wie u. a. ETFs) oder auch Investmentfonds. Der Dauerbrenner früherer Jahre, das Bausparen, wird indes nur noch von gut jedem vierten Steirer (27 Prozent) als Präferenz angegeben – noch hinter Gold und anderen Edelmetallen.

© Bernd Niederwieser 70 Jahre Sparefroh: Georg Bucher und Oliver Kröpfl

„Nichts von seiner Bedeutung verloren“

Beim durchschnittlichen monatlichen Sparbetrag wurde im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren ein Rückgang in der Steiermark verzeichnet: Auf 294 Euro, nach 328 und 331 Euro in den Jahren 2025 und 2024. Sparen bleibt für Steirerinnen und Steirer dennoch bedeutend: 81 Prozent halten es für sehr oder ziemlich wichtig. „Sparen hat für die Menschen in der Steiermark nichts von seiner Bedeutung verloren“, sagt Georg Bucher, Vorstandschef der Steiermärkischen Sparkasse. Der Wunsch nach finanzieller Sicherheit und Vorsorge sei „angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten sogar wieder gestiegen.“ Die Umfrage, die schon traditionell im Vorfeld des Weltspartags präsentiert wird, zeige aber auch, „dass klassische Sparformen allein oft nicht mehr ausreichen, um langfristige Ziele zu erreichen und die Kaufkraft zu erhalten“, so Bucher. Es sei daher entscheidend, „frühzeitig vorzusorgen und sich mit unterschiedlichen Formen der Veranlagung auseinanderzusetzen“.

Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied der Steiermärkischen, verweist auf „kleiner gewordene finanzuelle Spielräume“, er betont aber auch: „Der durchschnittliche Sparbetrag ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig zurückgegangen. Umso wichtiger ist es, bereits mit kleinen Beträgen zu beginnen und langfristig dranzubleiben.“