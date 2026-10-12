Brucker Nachwuchstalent holte Turniersieg im Muay Thai

Rund 208 Athletinnen und Athleten aus fünf Nationen fanden sich am Wochenende in Budapest ein, um sich dort beim 18. „Spartan Muay Thai Cup“ zu messen. Grund zur Freude gab es dabei für den Brucker Nico Vidovic.

Der Nachwuchskämpfer triumphierte in zwei Kämpfen und sicherte sich somit den Turniersieg in seiner Alters- (U14) und Gewichtsklasse (bis 50 Kilogramm). Unterstützt und betreut wurde Vidovic während des Turniers vom gesamten Team des KSF Gym Leoben sowie von seinem Vater Predrag Vidovic, die ihn auf seinem Weg zum Sieg begleiteten.