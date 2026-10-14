Kapfenberger Elektro-Lkws fahren für Transport bis nach Vorarlberg

Die E-Lkw des Logistikunternehmens Breitfuss waren zuletzt zwischen Vorarlberg und der Steiermark unterwegs

Knapp 600 km lang ist die Strecke zwischen Vorarlberg und der Steiermark, wo das Unternehmen EWS Windmessungen durchführt. Den dafür notwendigen Transport zwischen den beiden Bundesländern hat vor wenigen Wochen erstmals ein Elektro-Lkw des Kapfenberger Logistikunternehmens Breitfuss durchgeführt.

„Nach rund 500 Kilometern wird das Fahrzeug für etwa eine Stunde geladen – genau in jener Zeit, in der der Fahrer seine gesetzlich vorgeschriebene Pause einlegt“, erklärt Geschäftsführer Florian Breitfuss in einer Aussendung. Zur Flotte des Kapfenberger Logistikers gehören sechs vollelektrische Lkws, die im eigenen Ladepark mit Photovoltaik, Batteriespeicher, intelligenter Ladesteuerung und grünem Strom betrieben werden.

„Der E-Lkw bringt nicht nur ökologische Vorteile, sondern rechnet sich auch wirtschaftlich. Wir reduzieren die CO2-Emissionen deutlich, sparen Treibstoffkosten und profitieren von geringeren Mautkosten im Vergleich zu einem Diesel-Lkw“, führt Thomas Maier, Messtechniker und Projektleiter bei EWS, aus.