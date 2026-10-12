Der Weißensee ist nun offiziell Naturpark des Jahres 2026

Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen. Umwelt & Natur Der Weißensee ist nun offiziell Naturpark des Jahres 2026Vor 20 Jahren wurde der Naturpark in Weißensee und Stockenboi gegründet. Er ist ein Vorzeigebeispiel dafür, wie Naturschutz, Lebensqualität und regionale Entwicklung im Einklang gelingen. © Naturpark WeißenseeHans-Jörg Kerschbaumer, (Bürgermeister Stockenboi), Karoline Turnschek (Bürgermeisterin Weißensee), Julia Friedlmayer (Geschäftsführerin VNÖ), Franz Schier (Naturpark-Vorsitzender), Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger, Johann Thauerböck (Präsident VNÖ), Barbara Pucker (Amt der Kärntner Landesregierung) und Robert Heuberger (Naturpark-Geschäftsführer)vor 2 Stunden12. Oktober 2026 um 15:00WeißenseeNaturschutzStockenboiLandwirtschaftTourismusWeißensee +4