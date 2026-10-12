Der Weißensee ist nun offiziell Naturpark des Jahres 2026

Vor 20 Jahren wurde der Naturpark in Weißensee und Stockenboi gegründet. Er ist ein Vorzeigebeispiel dafür, wie Naturschutz, Lebensqualität und regionale Entwicklung im Einklang gelingen.

© Naturpark Weißensee Hans-Jörg Kerschbaumer, (Bürgermeister Stockenboi), Karoline Turnschek (Bürgermeisterin Weißensee), Julia Friedlmayer (Geschäftsführerin VNÖ), Franz Schier (Naturpark-Vorsitzender), Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger, Johann Thauerböck (Präsident VNÖ), Barbara Pucker (Amt der Kärntner Landesregierung) und Robert Heuberger (Naturpark-Geschäftsführer)