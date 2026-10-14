Textile Intervention im Bachmann-Haus

Eduard Lesjak hat eine Hommage an Ingeborg Bachmann geschaffen. Zu sehen bis 31. Oktober im Bachmann-Haus.

„Der Faden ist meine gezeichnete Linie“, sagt Eduard Lesjak. Der in Wien lebende Kärntner Maler und Grafiker kleidet mit seiner textilen Kunst unter anderem seit zwei Jahrzehnten Bücher ein – nun zeigt er diese kunstvollen Einbände im Bachmann-Haus in Klagenfurt. Sie sind Teil der Intervention „Laubenweg 3.0“ (am Laubenweg ist der Haupteingang), die bis 31. Oktober im Vestibül zu sehen ist. Lesjak kehrt bei seinen textilen Arbeiten auch gerne das Innere nach außen und zeigt die „wulstige“, quasi die „verdichtete“ Seite der Nähte. Ergänzt wird die durch symbolträchtige Blumenbilder, die im Fenster hängen und den Blick auf die Bachmann-Rose draußen im Vorgarten erweitern, sowie das Lichtobjekt „Lola“ – die Leselampe als Referenz an das literarische Schaffen von Ingeborg Bachmann.

Sonderausstellung zu Bachmann

Rund um den Todestag der Dichterin am Samstag wird die Dauerausstellung im Bachmann-Haus erstmals mit temporären, künstlerischen Akzenten erweitert. Direkt am Todestag wird im kärnten.museum die Sonderausstellung „Ingeborg Bachmann. In einer österreichischen Stadt“ eröffnet. Die vom Literaturmuseum Wien konzipierte Sonderausstellung war nach Wien bereits in München, Rom und Karlsruhe zu sehen. In Klagenfurt wird sie durch Arbeiten von Anselm Kiefer erweitert: Der Maler und Bildhauer, der in der Dichterin eine „Seelenverwandte“ sieht, bespielt mit einer Installation einen eigenen Raum. Und bereits seit Juni steht seine Skulptur „Die Orden der Nacht“ vor dem Bachmann-Haus.