Junge „Digi-Guides“ unterstützen ältere Menschen in Trofaiach
Wie findet man verlässliche Gesundheitsinformationen und vereinbart Arzttermine online? In Trofaiach unterstützen Jugendliche ältere Menschen dabei, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden.
Seit 2022 setzen „akzente“, das Frauengesundheitszentrum und das LOGO-Jugendmanagement Projekte zur Stärkung der digitalen Gesundheitskompetenz älterer Menschen um. Der Gesundheitsfonds Steiermark bündelt die bisher geförderten Angebote nun im Kooperationsprojekt „Digital – Gesund & Kompetent – Handeln“, das künftig auf die gesamte Steiermark ausgerollt werden soll.
Gestartet wird mit der Stadtgemeinde Trofaiach: „Schon im Vorgängerprojekt von akzente konnte eine erfolgreiche Zusammenarbeit aufgebaut werden. Die vorhandenen Strukturen, kurze Abstimmungswege und die Offenheit für neue Impulse schaffen gute Voraussetzungen, um Maßnahmen gemeinsam wirkungsvoll und nachhaltig in der Gemeinde umzusetzen“, erklärt Claudia Wagner von akzente.
Digi-Café im Jugendraum Trofaiach
Ende September wurden in Trofaiach acht Jugendliche zu sogenannten „Digi-Guides“ ausgebildet. Sie unterstützen bei verschiedenen Angeboten, etwa bei Digi-Sprechstunden, im Digi-Café oder bei digitalen Stammtischen, erklären Stefanie Herzog und Eva Karner von LOGO.
Beim Digi-Café am Donnerstag, dem 15. Oktober, wird beispielsweise gezeigt, wie und wo verlässliche Gesundheitsinformationen im Internet zu finden sind, wie man aktuelle Informationen zu Ordinationen und Apotheken erhält und wie sich Arzttermine online vereinbaren lassen. Die erste Digi-Sprechstunde findet am 3. November im Jugendraum Trofaiach statt. Dort gibt es auch Hilfe bei grundlegenden Fragen zu Handy, Apps und Internet.
Gesundheitswoche in der Bibliothek
Im Zuge des „Monats der Gesundheitskompetenz“ findet derzeit in der Bibliothek Trofaiach eine Gesundheitswoche statt. „Die Stadtbücherei Trofaiach wird in dieser Woche zu einem Ort, an dem Personen 55plus Gesundheitsinformationen leicht finden, verstehen und im Alltag nutzen können“, erklärt Ulla Sladek vom Frauengesundheitszentrum. Bis 16. Oktober sollen drei Veranstaltungen sowie Bücher, Informationsmaterialien und Mitmachangebote dabei helfen, sich in der digitalen Gesundheitswelt sicherer zurechtzufinden.
Ein weiteres Angebot für Menschen ab 55 Jahren ist derzeit in Planung: Sechs ehrenamtlich tätige Personen, die sogenannten „Digitalen Helferleins“, entwickeln ein Format, bei dem gemeinsames Lernen und Ausprobieren rund um digitale Themen aus Alltag und Gesundheit im Mittelpunkt stehen. Ort und erste Termine werden demnächst von der Stadtgemeinde Trofaiach bekannt gegeben.
Alle Termine auf einen Blick
Gesundheitswoche in der Bibliothek Trofaiach
Zwischen 12. und 16. Oktober stehen ein Vortrag, ein Workshop und ein Digi-Café für Personen über 55 Jahren am Programm. Die Teilnahme ist kostenfrei. Außerdem bieten neue Bücher, Materialien, Tipps und kleine Mitmachangebote die Möglichkeit, in die digitale Gesundheitswelt einzutauchen.
- Dienstag, 13. Oktober, 15 bis 16 Uhr: Täglich einen kleinen Stein essen, um gesund zu bleiben? Welchen Gesundheitstipps Sie vertrauen können und wo Sie besser kritisch bleiben
- Mittwoch, 14. Oktober, 10 bis 12 Uhr: Gesundheitsfragen an die KI – ist das sinnvoll? Künstliche Intelligenz verstehen, ausprobieren und richtig einschätzen
- Donnerstag, 15. Oktober, 15.30 bis 17 Uhr: Digi-Café
Start der Digi-Sprechstunden
Bei den Sprechstunden unterstützen ab November junge Digi-Guides bei Fragen rund um Handy, Apps und Internet, mit besonderem Schwerpunkt auf digitalen Gesundheitsthemen. Die erste Digi-Sprechstunde findet am Dienstag, dem 3. November, von 15 bis 15.45 Uhr sowie von 15.45 bis 16.30 Uhr im Jugendraum Trofaiach statt.
Kurs „Smart unterwegs für meine Gesundheit“
Der vierteilige Kurs findet dienstags, am 3., 10., 24. November sowie am 1. Dezember, jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr in der Stadtgemeinde statt.
Übungsstunden mit den Digi-Guides gibt es dazu am Donnerstag, dem 19. November, und am 26. November jeweils von 15 bis 16.30 Uhr in der Stadtbibliothek.
Treffpunkte für die ehrenamtlich tätigen Erwachsenen
Die Treffen finden donnerstags, am 12. und am 16. November sowie am 10. Dezember jeweils von 16 bis 18 Uhr in der Chillerei statt.