Junge „Digi-Guides“ unterstützen ältere Menschen in Trofaiach

Wie findet man verlässliche Gesundheitsinformationen und vereinbart Arzttermine online? In Trofaiach unterstützen Jugendliche ältere Menschen dabei, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden.

Teil des Projekts ist der Kurs „Smart unterwegs für meine Gesundheit“ für Menschen über 55 Jahre

Seit 2022 setzen „akzente“, das Frauengesundheitszentrum und das LOGO-Jugendmanagement Projekte zur Stärkung der digitalen Gesundheitskompetenz älterer Menschen um. Der Gesundheitsfonds Steiermark bündelt die bisher geförderten Angebote nun im Kooperationsprojekt „Digital – Gesund & Kompetent – Handeln“, das künftig auf die gesamte Steiermark ausgerollt werden soll.

Gestartet wird mit der Stadtgemeinde Trofaiach: „Schon im Vorgängerprojekt von akzente konnte eine erfolgreiche Zusammenarbeit aufgebaut werden. Die vorhandenen Strukturen, kurze Abstimmungswege und die Offenheit für neue Impulse schaffen gute Voraussetzungen, um Maßnahmen gemeinsam wirkungsvoll und nachhaltig in der Gemeinde umzusetzen“, erklärt Claudia Wagner von akzente.

Digi-Café im Jugendraum Trofaiach

Ende September wurden in Trofaiach acht Jugendliche zu sogenannten „Digi-Guides“ ausgebildet. Sie unterstützen bei verschiedenen Angeboten, etwa bei Digi-Sprechstunden, im Digi-Café oder bei digitalen Stammtischen, erklären Stefanie Herzog und Eva Karner von LOGO.

© Frauengesundheitszentrum Das Projektteam: Ulla Sladek (Frauengesundheitszentrum), Eva Karner (LOGO), Claudia Wagner (akzente), Stefanie Herzog (LOGO)

Beim Digi-Café am Donnerstag, dem 15. Oktober, wird beispielsweise gezeigt, wie und wo verlässliche Gesundheitsinformationen im Internet zu finden sind, wie man aktuelle Informationen zu Ordinationen und Apotheken erhält und wie sich Arzttermine online vereinbaren lassen. Die erste Digi-Sprechstunde findet am 3. November im Jugendraum Trofaiach statt. Dort gibt es auch Hilfe bei grundlegenden Fragen zu Handy, Apps und Internet.

Gesundheitswoche in der Bibliothek

Im Zuge des „Monats der Gesundheitskompetenz“ findet derzeit in der Bibliothek Trofaiach eine Gesundheitswoche statt. „Die Stadtbücherei Trofaiach wird in dieser Woche zu einem Ort, an dem Personen 55plus Gesundheitsinformationen leicht finden, verstehen und im Alltag nutzen können“, erklärt Ulla Sladek vom Frauengesundheitszentrum. Bis 16. Oktober sollen drei Veranstaltungen sowie Bücher, Informationsmaterialien und Mitmachangebote dabei helfen, sich in der digitalen Gesundheitswelt sicherer zurechtzufinden.

Ein weiteres Angebot für Menschen ab 55 Jahren ist derzeit in Planung: Sechs ehrenamtlich tätige Personen, die sogenannten „Digitalen Helferleins“, entwickeln ein Format, bei dem gemeinsames Lernen und Ausprobieren rund um digitale Themen aus Alltag und Gesundheit im Mittelpunkt stehen. Ort und erste Termine werden demnächst von der Stadtgemeinde Trofaiach bekannt gegeben.