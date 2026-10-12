Alcaraz in Shanghai früh gescheitert, Zverev wird die Nummer eins

Weil Carlos Alcaraz und Ben Shelton in Shanghai früh ausgeschieden sind, wird der Deutsche Alex Zverev spätestens mit Jahresende den Tennis-Thron erklimmen.

Carlos Alcaraz ist am Montag überraschend schon in der dritten Runde des ATP-1000-Turniers in Shanghai ausgeschieden. Der Weltranglisten-Dritte unterlag dem zuletzt beim Davis Cup in Wien zu sehenden Belgier Zizou Bergs 5:7,6:7(4). Da zuvor auch Ben Shelton (USA) gescheitert war, sind nun die letzten theoretischen Chancen ausgemerzt: Alexander Zverev wird in den nächsten Wochen erstmals zur Nummer 1 aufsteigen und Jannik Sinner auf dem Tennis-Thron ablösen.

Der Italiener hatte wegen einer anhaltenden Knieverletzung zuletzt seine Saison vorzeitig beenden müssen und verliert sukzessive im Rest der Saison Punkte. Spätestens zu Saisonende wird Zverev in der Weltrangliste von ganz oben lächeln. „Es war eine fantastische Saison für mich - die Siege in Paris und New York und das Wissen, das Jahr als Nummer eins der Weltrangliste zu beenden, sind einfach ein wahr gewordener Traum“, sagte Zverev in einem Statement auf der ATP-Website. „Es stecken so viel Arbeit und Mühe darin, dieses Ziel zu erreichen, besonders nach der Rückkehr von der Knöchelverletzung. Ich freue mich darauf, die Saison gebührend abzuschließen.“

Schon in Wien die Nummer eins?

Und dies will er u.a. auch bei den Erste Bank Open in Wien tun. In der Stadthalle könnte sich Zverev schon vorzeitig die Nummer 1 sichern: Gewinnt Zverev das Turnier in Shanghai, reicht ihm in Wien ein Halbfinale, erreicht er in China das Endspiel, braucht er bei Österreichs größtem Tennisevent den Titel. Zverev wird damit der zweite Deutsche nach Boris Becker, der diese Position für insgesamt zwölf Wochen innehatte, zur Nummer 1. Becker war es aber nicht gelungen, die Saison auf dem „Thron“ abzuschließen, dies hat Zverev fix - und auch damit verbundene Bonuszahlungen.