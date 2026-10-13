Die Staatsanwaltschaft Leoben fordert auch mehr Personal

Carolin Bauer, Leiterin der Staatsanwaltschaft Leoben, schließt sich der Forderung der Standesvertretungen nach einer deutlichen Aufstockung des Personals in der laufenden Aktionswoche an.

Die österreichweit angelaufene „Aktionswoche für den Rechtsstaat“ wird von Carolin Bauer, Leiterin der Staatsanwaltschaft Leoben, im Hinblick auf die Forderung nach weiteren Planstellen im richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Bereich ausdrücklich unterstützt. Die Dienststellenleiterin weist auf die inhaltlich steigenden Herausforderungen hin, mit denen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte tagtäglich konfrontiert sind.

„Ermittlungsverfahren werden immer komplexer. Dazu kommen Themen wie die Bekämpfung der Cyberkriminalität, der Anstieg von terroristischen Straftaten, Gesetzesänderungen bei der Datenbeschlagnahme oder auch Zusatzaufgaben durch das Datenschutzregime und Informationsfreiheitsgesetz sowie eine Flut von zu beantwortenden parlamentarischen Anfragen, die unseren Arbeitsalltag enorm belasten“, sagt Bauer.

„So angespannt wie nie zuvor“

Die Personalsituation sei angespannt wie nie zuvor: Ohne zusätzliches Personal seien diese Aufgaben in Zukunft nicht zu bewältigen. Aber auch in quantitativer Hinsicht sei ein steter Zuwachs der Anfallszahlen zu konstatieren – mit der Folge, dass ein deutlich höheres Aktenpensum als noch vor einigen Jahren zu bewerkstelligen sei: „Insbesondere Berufsanfänger stehen vor extremen Herausforderungen, aber auch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit langjähriger Berufserfahrung sind bereits an ihren Belastungsgrenzen angekommen.“

Da es sich dabei um eine permanente Belastung handle, sei es schwer, den Kollegen Mut zu machen und Besserungen in Aussicht zu stellen: „Vielmehr müssen überdies sich häufende Negativbotschaften punkto Personal und Zusatzaufgaben überbracht werden“, so Bauer.

Folgen werden nicht ausbleiben

In diesem Zusammenhang weist sie auf die Folgen einer langfristigen Personalknappheit hin. Bislang könnten die Mitarbeiter den enormen Arbeitsanfall in angemessener Zeit bewältigen. Möglich sei dies vor allem dank ihrer Überzeugung von der Bedeutung der eigenen Tätigkeit für den Rechtsstaat, der Freude an der täglichen Arbeit und des Zusammenhalts im Team. Dadurch hätten auch längere krankheitsbedingte Ausfälle auf ein Minimum reduziert und negative Auswirkungen auf die Bevölkerung hintangehalten werden können.

Mit einem Anstieg bei den Krankenständen sei zu rechnen: „Sobald auch nur einer für längere Zeit ausfällt, wird dies wiederum eine Mehrbelastung für die verbliebenen Kolleginnen und Kollegen zur Folge haben. Das wird in einer kleinen Dienststelle wie Leoben mit nur elf systemisierten Planstellen nicht lange durchzuhalten sein“, warnt sie.