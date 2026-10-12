Nike & Co: 1048 Paar Turnschuhe aus Wohnung in Zagreb beschlagnahmt

Bei der Durchsuchung einer Privatwohnung in Zagreb wurden über tausend Turnschuhe gefunden und wegen Fälschungsverdacht vom Zoll beschlagnahmt.

Über tausend Paar Turnschuhe wurden am Freitag in Zagreb in einer Privatwohnung gefunden und beschlagnahmt. Wie der kroatische Zoll am Montag berichtet, fanden Zollbeamte der mobilen Einheit Zagreb bei einer Hausdurchsuchung im Stadtteil Dubrava insgesamt 1048 Paar Turnschuhe, 55 T-Shirts und 52 Sonnenbrillen bekannter Marken.

© Zoll Kroatien Wohnung als provisorisches Lager genutzt

„Bei den Bekleidungsartikeln besteht der begründete Verdacht, dass es sich um gefälschte Artikel handelt. Alle gefundenen Waren sind mit Logos bekannter Weltmarken versehen und wurden gemäß Artikel 76a Absatz 1 des Ordnungswidrigkeitengesetzes vorläufig beschlagnahmt“, teilt der Zoll mit.

Die Durchsuchung sei am Freitag nach längerer Überwachung der Privatperson erfolgt und fand auf Anordnung des zuständigen Amtsgerichts Zagreb statt.

Gegen den Tatverdächtigen, der seine Wohnung als provisorische Lagerhalle genutzt hatte, wurde Anzeige erstattet, eine Geldbuße in Höhe von 1200 Euro erhoben sowie die Verpflichtung zur Übernahme aller weiteren Verfahrenskosten erlassen. Weitere Ermittlungen seien am Laufen, teilte die Zollbehörde mit.