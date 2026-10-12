Quergedacht: Vom Elferschießen und einer Teilzeitlösung

Egyd Gstättner schreibt an Manfred „Waschi“ Mörtel, der Bürgermeister werden will.

Lieber Waschi!

Mir ist zu Ohren gekommen, dass eine mittlerweile kleine Partei Dich als Bürgermeisterkandidaten nominiert hat, einerseits um den Bürgermeister zu stürzen, andererseits, um mich als Bürgermeister (Befreiungsbürgermeister) zu verhindern. Da Du zwar ein großes Budget zur Verfügung, aber eben eine kleine Partei am Hals hast, während ich zwar kein Budget habe, aber völlig parteifrei und obendrein entschlossen bin, keinerlei Wahlkampf zu führen, bin ich Dir gegenüber natürlich im Vorteil, ganz abgesehen davon, dass ich ein wirklicher Quereinsteiger wäre, was man von Dir nicht behaupten kann: Du bist so lange dabei, dass du von zahllosen Sitzungen und Gremien weißt, dass Politik zwar ein lukratives Geschäft für den Politiker oder die Politikerin ist, aber nichts mehr mit Bürger- und Bürgerinnenstellvertretung zu tun hat…

Mein Manko ist: Ich habe in den letzten Monaten oft gezweifelt, ob ich nicht schon ein wenig zu alt für die große Aufgabe bin! Da machst Du mir Hoffnung! Und ich bin Dir zu herzlichem Dank verpflichtet! Wenn ich unsere beiden Geburtsurkunden nebeneinander lege, sehe ich (mit Lesebrille) auf den ersten Blick, dass ich noch ein richtig junger Hupfer bin, Dir Deinen Lebenstraum nicht vermasseln muss und locker auch noch bei der übernächsten Gemeinderatswahl antreten kann… Und mit 85 dann Bundespräsident (man müsste halt die Hofburg irgendwie nach Minimundus transportieren. Vielleicht tauscht man einfach mit dem Taj Mahal…

Noch sind wir so jung, dass wir statt Wahlkampf locker in unserem schönen Stadion medienwirksam Elfer schießen könnten (sonst ist dort eh nix los…)

Noch sind wir so jung, dass wir statt Wahlkampf locker in unserem schönen Stadion medienwirksam Elfer schießen könnten (sonst ist dort eh nix los…) Aber wir gegeneinander: Das ist ja kein Match! Das wäre Wischiwaschi! Da wir ja seit Jahrzehnten durch so etwas wie Freundschaft verbunden sind (nicht die Freundschaft, sondern die menschliche…) und es mir ja nicht um die Befriedigung meiner Eitelkeit, sondern um das Wohl der Stadt geht (making Sweet Lake City great again!), habe ich mir gedacht, ich könnte Dir nach dem Elferschießen eine Teilzeitlösung anbieten: Du fängst an, und wenn Du an der Linie stehend merkst, dass niemand auf Deine Kommandos hört, alle unentwegt im Abseits stehen, wenn Du zur Halbzeit spürst, dass deine Kräfte nachlassen, übernehme ich … und mache Dich postwendend zum Jungseniorenbeauftragten!