Mit einer neuen Druckmaschine erweitert Klampfer Druck seine Produktion. Damit sollen personalisierte Druckprodukte und kleinere Auflagen schneller und wirtschaftlicher hergestellt werden.

Robert und Daniela Klampfer (Geschäftsführer von Klampfer Druck mit Vertretern der Heidelberger Druckmaschinen Austria

Kleinere Auflagen, individuell gestaltete Druckprodukte und kürzere Lieferzeiten stellen Druckereien vor neuen Herausforderungen. Klampfer Druck aus St. Ruprecht an der Raab investiert deshalb in die „Jetfire 50“, einer neuen Druckmaschine des Herstellers Heidelberger Druckmaschinen.

Das Familienunternehmen in dritter Generation beschäftigt rund 105 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten. Bisher setzt Klampfer vor allem auf den klassischen Offsetdruck, der sich besonders für größere Stückzahlen eignet.

© Julia Catch Die neue Druckmaschine „Jetfire 50“ am Standort in St. Ruprecht an der Raab

Die neue Digitaldruckmaschine ergänzt diese Technik: Dabei wird das Druckbild direkt auf das Papier übertragen. Das ermöglicht es, auch kleinere Mengen und individuell angepasste Produkte wirtschaftlich herzustellen.

„Wir verbinden die verlässliche, hochwertige Klampfer-Qualität, die unsere Kunden seit 1947 kennen, mit der digitalen Agilität, die der heutige Markt fordert“, sagt Geschäftsführerin Daniela Klampfer. Zu den möglichen Anwendungen zählen etwa personalisierte Werbesendungen, Broschüren und Kataloge.

© Julia Catch Gemeinsam mit Kunden, Partnern und Vertretern der Druckbranche präsentierte wurde die neue „Jetfire 50“ offiziell präsentiert

Die Zusammenarbeit zwischen Klampfer Druck und Heidelberger Druckmaschinen besteht seit 2008. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen von einer klassischen Druckerei zu einem Betrieb entwickelt, der unterschiedliche Druckverfahren, Veredelungstechniken und digitale Arbeitsabläufe miteinander verbindet. „Die Druckerei Klampfer ist ein Paradebeispiel für ein Familienunternehmen, das Tradition mit konsequenter technologischer Innovation verbindet“, sagt Roland Spatt, Geschäftsführer von Heidelberger Druckmaschinen Austria.

© Julia Catch Das Familienunternehmen in dritter Generation beschäftigt rund 105 Mitarbeiter an fünf Standorten