Leichter Besucherrückgang bei Frankfurter Buchmesse

236.000 Besucher aus 137 Ländern haben in diesem Jahr die Frankfurter Buchmesse besucht. Zum Abschluss der fünf Messetage meldeten die Veranstalter damit ein Ergebnis knapp unter dem Vorjahr, als 238.000 Besucher gekommen waren.

Für Buchmessen-Direktor Juergen Boos war es nach 21 Jahren im Amt die letzte Messe. Neuer Buchmessen-Chef wird Joachim Kaufmann. Zum Abschied gab es für Boos viel Lob, eine Auszeichnung - und eine persönliche Videobotschaft des Schriftstellers Salman Rushdie: "Sie haben die Buchmesse zu einem Ort gemacht, an dem Geschichten wichtig sind und Autoren sich willkommen fühlen."

Nach Tschechien in diesem Jahr wird Chile das Gastland 2027. Der Ehrengastauftritt soll unter dem Motto "Sterne der Erde" stehen, wie die Verantwortlichen bei der traditionellen Übergabe der "Gastlandrolle" zum Ende der Messe ankündigten. Die Buchmesse 2027 läuft vom 6. bis zum 10. Oktober.