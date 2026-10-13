Korea bis Kanada: Kärntner KI-Kurzfilm begeistert international

Die für die Wasser-Lichtshow am Klopeiner See produzierte Kurzgeschichte „Ein Märchen von Elementaria“ wurde bei mehreren KI-Filmfestivals ausgezeichnet.

Der Kurzfilm „Ein Märchen von Elementaria – die Klopeiner Fee“ hat bei internationalen Filmfestivals mehrere Auszeichnungen erhalten. Beim K-Culture AI International Film Festival in Seoul wurde die Produktion als „Best First Time Filmmaker AI Short“ prämiert, beim Berlin Indie Film Festival gewann sie in der Kategorie „Best AI-Generated Film“. Weitere Finalplatzierungen gab es beim AI London Film Festival, beim Los Angeles AIMF sowie beim Burano Artificial Intelligence Film Festival in Venedig.

Der Film wurde 2026 im Auftrag des Tourismusverbandes St. Kanzian am Klopeiner See für die dortige Wasser-Lichtshow produziert. Verantwortlich zeichnen die Kärntner Kreativen Markus Taurer, Manfred Plessl und Alexander Dobrounig. Plessl komponierte auch die Filmmusik.

1 / 2 Szene aus der Wasser-Lichtshow am Klopeiner See © Wulz

Regisseur und Creative Director Taurer setzte bei der Produktion auf künstliche Intelligenz als Werkzeug für die visuelle Umsetzung. Geschichte, Gestaltung und Inszenierung blieben menschliche Kreativarbeit. Die einzelnen KI-generierten Sequenzen wurden anschließend Szene für Szene überarbeitet und angepasst.

Auszeichnungen und Festivalerfolge von „Elementaria“ K-Culture AI International Film Festival, Seoul – Award Winner

Berlin Indie Film Festival – Award Winner

Los Angeles AIMF – Finalist

AI London Film Festival – Finalist

Burano AI Film Festival, Venedig – Finalist

Seoul International AI Film Festival – Official Selection

Artourism Toronto – Official Selection

Im Sommer war der Film im Strandbad Camping Nord auf einer 35 Meter großen Wasserleinwand zu sehen. Die Geschichte handelt von einer kleinen Fee, die gemeinsam mit tierischen Freunden ihre aus dem Gleichgewicht geratene Welt retten will.

Die Wasser-Lichtshow wurde 2024 erstmals gezeigt. Die Saison 2026 endete nach 35 Terminen am 20. September. Für 2027 ist eine Fortsetzung mit einer neuen Kurzgeschichte geplant.