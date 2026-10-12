Was funktioniert im Villacher Busnetz, wo gibt es Probleme? Fahrgäste können ihre Erfahrungen noch bis 18. Oktober einbringen.

Eine Verbindung fehlt, die Betriebszeiten passen nicht zum Arbeitsalltag oder der Bus ist bereits längst eine verlässliche Alternative zum Auto: Welche Erfahrungen die Menschen mit dem Villacher Öffinetz machen, will die Stadt mit einer Onlineumfrage erfahren.

Gefragt sind Rückmeldungen zu Stärken und Schwächen des Angebots sowie Vorschläge für Verbesserungen. Die Umfrage richtet sich auch an Menschen, die bisher keine Busse nutzen: Was müsste sich ändern, damit ein Umstieg für sie infrage kommt?

Bedarf soll die weitere Planung bestimmen

In den vergangenen Jahren wurden in Villach Linienführungen angepasst, ein Taktverkehr und ein Mikro-ÖV-Angebot eingeführt. Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali (Erde) sieht dennoch weiteren Handlungsbedarf: „Auch wenn wir viele Schritte in die richtige Richtung setzen konnten, wissen wir, dass bei der Attraktivierung des Angebotes noch Luft nach oben ist.“ Die Ergebnisse der Umfrage sollen als Grundlage dienen, um den Busverkehr weiterzuentwickeln und stärker an den Bedarf anzupassen.

Die Teilnahme ist online unter www.villach.at/bussiumfrage möglich.