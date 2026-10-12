Künstler erhält posthum Buch, Vernissage und Ehrenbürgerschaft von Kindberg

Christian Sander (ein Neffe des Künstlers) und Helmut Sander, der Bruder von Günter R. Sander, präsentieren das druckfrische Buch, das bei der Vernissage am 23. Oktober vorgestellt wird

Am Freitag, 23. Oktober, findet um 19 Uhr in der Galerie K in Kindberg die Vernissage zur Ausstellung „Retrospektive – Günter R. Sander“ sowie die Präsentation der Biografie „Günter R. Sander – Malerpoet“ statt. Im Vorfeld der Vernissage wird an den Kindberger Künstler posthum die Ehrenbürgerschaft im Rathaus im kleinen Kreis für den im März verstorbenen Künstler verliehen.

„Am 26. März wurde im Kindberger Gemeinderat einstimmig der Beschluss gefasst, die Ehrenbürgerschaft posthum an Günter R. Sander zu verleihen. Er hatte Zeit seines Lebens eine tiefe Verbundenheit zu seiner Heimatstadt und er war ein weltweiter Botschafter unserer Stadt und unserer Werte“, so Bürgermeister Christian Sander, selbst ein Neffe des Künstlers.

Bei der Ausstellung werden Bilder gezeigt, die das umfassende Wirken des Malerpoeten verdeutlichen und die kreative Schaffenskraft des gebürtigen Kindbergers, der zuletzt in der Schweiz gelebt hat, in den Fokus rücken. Die Ausstellung ist bis 13. November in der Galerie K geöffnet.

Neue Biografie

Während dieser kann man auch die neue Biografie über den verstorbenen Künstler bei seinem Bruder Helmut Sander erwerben. Noch zu Lebzeiten hat dieser das Grundgerüst für die Biografie mit Günter Sander festgelegt, nun wurde dieses mit dem Journalisten Markus Hackl in die Tat umgesetzt. In der Biografie sind seine Stationen als Künstler und die Wendepunkte in seiner Karriere dargestellt.

1 / 3 Die Künstlerbiografie „Günter R. Sander – Malerpoet“ wird am Freitag, 23. Oktober, in der Kindberger Galerie K vorgestellt © zVg

Zu Wort kommen Freunde und Wegbegleiter, darunter Arnold Schwarzenegger, Bernhard Burgener (Constantin Film), die Kindberger Altbürgermeister Franz Seidl und Karl Hofmeister sowie Tochter Janine Sander. Auch seinen Leidenschaften, die ihn stets inspirierten, wird Platz eingeräumt: „Sein“ Afrika, seine Oldtimer und seine Beziehung zur Heimatstadt Kindberg.