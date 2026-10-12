„Small Prophets“: Achtung, hier menschelt es!

Herzerwärmend und ein paar Homunculi sind auch mit dabei. Die Serie „Small Prophets“ ist ein zwischenmenschlicher Hit.

Schon in den ersten paar Minuten von „Small Prophets“ muss man an den Vorjahreshit von Olivia Dean denken, in dem sie singt: „We could be nice to each other. Nice to each other.“ Nur so ein Vorschlag – wir könnten ja nett zueinander sein?! Vielleicht ging das Lied auch deshalb gut rein, weil die Welt seit geraumer Zeit eine unübersehbare und spürbare Rauheit an den Tag legt.

Bei Michael Sleep (Pearce Quigley) ist das anders. Auf den ersten Blick würde er in der Schublade „Eigenbrödler“ landen: um die 60, lange graue Haare, Vollbart und alleinstehend. Sein wuchernder Chaos-Vorgarten entspricht ebenfalls nicht den unausgesprochenen Anforderungen einer britischen Vorstadtkleingartensiedlung. Seine Nachbarn verzweifeln beim Versuch, ihr eigenes Klein-Klein zur Perfektion zu bringen – da kommt diese grüne Vorhölle als schwarzes Schaf gerade recht.

Aber so einfach macht Michael Sleep es ihnen nicht, denn er taugt nicht als emotionaler Fußabtreter, wo man seinen Grant und seinen Zynismus ungefragt abladen kann. Witze auf seine Kosten machen? Fast unmöglich. Michael Sleep ist nämlich grundsatzfreundlich. Kein Motivationsguru à la Ted Lasso, keine aufgesetzt-übertriebene Freundlichkeit, die vom Gegenüber etwas will, sondern es ist ein Flanieren zwischen distanziert-korrekter Freundlichkeit und liebevoller Wertschätzung – und Pearce Quigley ist in dieser Rolle ein begnadeter Wanderer. Und damit hält er auch alle gut auf Distanz.

Und dann sind da noch die Homunculi

Michael Sleep trägt aber auch eine große Traurigkeit in sich, seit seine Partnerin Clea vor sieben Jahren verschwunden ist. Es war ein Weihnachtsabend. Das Wohnzimmer hat er so gelassen, der Plastikbaum steht noch, die Festbeleuchtung hängt noch. Und dann hält der Irrwitz Einzug, als sein im Heim lebender Tüftler-Vater ihm ein Uralt-Rezept vor die Nase hält, mit dem man Homunculi züchten kann. Kleine Lebewesen, die einem alle Fragen beantworten müssen und die in die Zukunft schauen können – wissen Sie, wo Clea ist?

1 / 2 „Waren Sie schon Pause?“: Mackenzie Crook als nerviger Marktleiter © Apple TV

All das crasht als Fantasyelement in eine britische Komödie, in der beinahe jeder Charakter ein eigenes Spin-off verdient hätte: Die junge Kollegin aus dem Baumarkt (Lauren Patel), die diesen zwischenmenschlichen Zauberer Michael Sleep schnell durchschaut hat und sich mit ihm auf ein Packl haut. Der supernervige Baumarktleiter (Mackenzie Crook, der auch Schöpfer der Serie ist) und Michael Palin als Sleeps Vater. Es menschelt und homuncelt – und das können derzeit nicht viele Serien von sich behaupten. ●●●●○



„Small Prophets“ auf Apple TV.