Reaktionen auf Kürzungen bei Musikschulen: „Das ist nicht akzeptabel!“

Auch im Aichfeld sind Städte und Gemeinden von den gestrichenen Ausgleichszahlungen für Musikschulen massiv betroffen. Von Bürgermeistern kommt harsche Kritik.

Unverständnis und Unmut lösen die geplanten Kürzungen bei den Musikschulen bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Bezirk Murtal aus. Wie berichtet überwies das Land zuletzt jährlich 3,3 Millionen Euro als „Ausgleichszahlungen“ für Musikschulen. Nun wurde den betroffenen Ortschefs mitgeteilt, dass bereits ab diesem Schuljahr eine Fortführung dieser Zahlungen nicht geplant ist.

Betroffen ist auch Fohnsdorf. Bürgermeister Volkart Kienzl (ÖVP) betont, dass die aktuellen Entwicklungen „nicht akzeptabel“ seien. Er kritisiert unter anderem die Ankündigung der Maßnahme im laufenden Schuljahr, und dass es im Vorfeld keinerlei Gespräche gegeben habe. Wenig Verständnis hat er vor allem dafür, dass bei den Kindern gespart wird: „Das Erlernen eines Instruments ist nicht irgendein Hobby, es geht hier um Bildung.“ Die Gemeinde fällt um fast 100.000 Euro um – ein Betrag, den Kienzl jedenfalls nicht an die Familien weitergeben will.

Das Musikschulwesen in der Steiermark befindet sich gerade in einem Reformprozess, außerdem gibt es eine Prüfung des Rechnungshofs. Kienzl wundert sich, dass man vor der Streichung der Gelder nicht erst Ergebnisse abgewartet hat.

„Verantwortungsloser Umgang“

„Jetzt werden die Gemeinden ohne Vorwarnung mit der Streichung der Ausgleichszahlungen konfrontiert. Das ist ein völlig verantwortungsloser Umgang mit den Gemeinden, den Musikschulen und den Familien im Murtal“, sind sich die sozialdemokratischen Ortschefs der Murtaler Städte Judenburg, Knittelfeld, Zeltweg und Spielberg in einer gemeinsamen Stellungnahme einig. Die Kritik richtet sich vor allem an den freiheitlichen Bildungslandesrat Stefan Hermann.

„Die nunmehrige Streichung der Fördermittel bedeutet für die SPÖ-Städte im Murtal ein Minus von rund einer halben Million Euro im laufenden Schuljahr. Diese Mehrbelastung trifft die Kommunen in einer ohnehin äußerst angespannten finanziellen Situation“, so die Judenburger Bürgermeisterin Elke Florian.

„Falsches Signal“

Auch der Knittelfelder Bürgermeister Harald Bergmann äußert sich kritisch: „Am Ende besteht die Gefahr, dass Musikschulbeiträge erhöht oder Angebote eingeschränkt werden müssen. Leidtragende wären die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien.“

„Wer die Bedeutung von Bildung betont und gleichzeitig bei der musikalischen Ausbildung spart, sendet das völlig falsche Signal. Volkskultur und musikalische Bildung beginnen in den Musikschulen vor Ort“, meint wiederum der Zeltweger Bürgermeister Günter Reichhold.

Die Stadtchefs fordern daher die „umgehende Rücknahme der Kürzungspläne sowie einen geordneten Dialog mit den Gemeinden und den Musikschulen. Entscheidungen mit so weitreichenden Folgen dürften nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg getroffen werden“.

Murau ist nicht betroffen

Das Fördermodell ist komplex, nicht jede Schule erhielt diese Ausgleichszahlung. Darunter – vereinfacht erklärt aufgrund ihrer hohen Schülerzahlen – die Musikschule Murau. Dementsprechend fehlt hier auch kein Geld, mit dem andere Schulen, etwa jene im Aichfeld, bereits fix gerechnet hatten.