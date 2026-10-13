Mürztaler bestiegen in Slowenien einen Berg, der ihren Namen trägt

Im September haben Peter Vrtacnik und seine Frau Klaudia aus Kapfenberg dem 1461 Meter hohen Vrtacnik in Slowenien einen Besuch abgestattet.

Klaudia und Peter Vrtacnik bei ihrer Tour auf den Vrtacnik in Slowenien

Der „Hochschwab-Dream“ der amerikanischen Familie Ringkamp, die im September den gleichnamigen Berg im Hochschwabgebiet bestiegen hat, sorgte unter vielen Leserinnen und Lesern für Begeisterung. Auf ein ähnliches Erlebnis können auch Klaudia und Peter Vrtacnik aus dem Mürztal zurückblicken.

„Ich habe den Artikel von den amerikanischen Ringkamps gelesen, die einen Berg mit ihren Namen im Hochschwabgebiet bestiegen, dabei ist mir der Gedanke gekommen, auch meine kleine Story euch zu schicken“, schrieb Peter Vrtacnik der Kleinen Zeitung.

© zVg Der Berg, der ihren Namen trägt, als Ziel

Und diese beginnt so: Ein Freund von Vrtacnik plante vor ein paar Jahren eine Radtour durch Slowenien und wurde zufällig auf einen 1461 Meter hohen Berg aufmerksam, der ebenso den Namen Vrtacnik trägt.

Familiäre Verbindung

Heuer im September haben Peter Vrtacnik und seine Frau Klaudia diesem schließlich einen Besuch abgestattet. Dafür waren sie in Golice im Tuhinju Tal unterwegs, dieses Becken verbindet die Städte Celje und Ljubljana. Mit dem Mountainbike und einem Transparent im Rucksack ging es für die beiden so hoch wie möglich in Richtung Gipfel. Das letzte Stück wurde zu Fuß erledigt.

© zVg Ihre Route

„Mein Antrieb zu dieser Tour war, dass meine Großmutter, die im Jahr 1914 mit meinem Vater aus Sevnica nach Österreich geflüchtet ist und dadurch natürlich in irgendeiner Form eine Beziehung besteht“, erklärt Vrtacnik.