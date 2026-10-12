Modefirma zieht in markanten Rundbau im Grazer Zentrum ein

Wo einst „Toni & Guy“ daheim war und zuletzt „Art & Fashion“, zieht nun die Modefirma Kappaun ein – und verlässt daher die Stubenberggasse. Indes bereitet man nebenan im Frankowitsch einen Umbau vor.

Der markante Rundbau zwischen Bischofplatz, Enge Gasse und Stempfergasse – quasi ein halbes Brötchen von „Delikatessen Frankowitsch“ entfernt –, war jahrelang ziemlich schnittig unterwegs. Einst waren hier die betont coolen Friseurinnen und Friseure von „Toni & Guy“ daheim, später die Stylisten von „Art & Fashion“. In Kürze ist ein ganz anderer Stil in den lange Zeit leer stehenden Räumen angesagt: Sie werden von der Modefirma „Kappaun“ wiederbelebt.

Was Plakate auf den Schaufenstern verkünden, bestätigt man auch auf Anfrage der Kleinen Zeitung: Ja, Kappaun wird die aktuellen Geschäftsflächen in der Stubenberggasse – schräg gegenüber von H&M – verlassen und in die Kurve bei der Engen Gasse übersiedeln. „Diese Flächen liegen einfach zentraler“, heißt es seitens Kappaun. Wann genau man Siedelkartons, Jacken und Poloshirts packen wird, soll sich in den nächsten Tagen klären.

© Saria Stubenberggasse 2: Die aktuelle Geschäftsfläche wird Kappaun verlassen

Umbau beim Frankowitsch

Apropos Frankowitsch: Auch hier beschäftigt man sich schon vorsorglich mit Umbauplänen. „Tatsächlich werden wir den Bereich rund um die Brötchenbar umbauen müssen“, bestätigt Stefan Heissenberger. Die letzte Adaptierung sei mittlerweile auch schon vor rund 25 Jahren passiert, „also ist es wieder an der Zeit, gerade auch in technischer Hinsicht“. Wahrscheinlich wird es erst im Februar so weit sein – „und unsere Brötchen wird es immer geben, auch während der Bauarbeiten“, betont Heissenberger.