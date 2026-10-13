Die Barmer Hütte in Osttirol sucht neue Pächter

Monika Schatzer hat nach zehn Sommersaisonen als Hüttenwirtin die Tür endgültig hinter sich geschlossen. Ihr ist es gelungen, das Schutzhaus zu einem beliebten Treffpunkt zu machen.

Sie ist auch schon ein altes Haus, die Barmer Hütte im Defereggental unterhalb des Hochgalls. In der Rieserfernergruppe liegt sie auf 2610 Höhenmetern. Im Jahre 1900 wurde das Schutzhaus von der Sektion Wuppertal des Deutschen Alpenvereins erbaut. Benannt wurde sie nach einem Stadtteil der Großstadt Wuppertal. Eine Lawine zerstörte 1956 die Alte Barmer Hütte. Noch heute erinnern die Reste an deren Bestand. Die 1960 neu errichtete Hütte gehört laut der Besitzersektion zu den wenigen, noch nicht überlaufenen Hütten der Ostalpen und bewahrt dadurch die Ursprünglichkeit einer Schutzhütte, auch wenn in den letzten Jahren umfangreiche Sanierungsarbeiten Technik und Komfort verbessert haben. Mit der Kletterwand direkt vor der Hüttentür und Klettertouren mit insgesamt mehr als 200 Bohrhaken ist die Hütte ein Paradies für Boulderer und Kletterer.

„Eine schöne Hütte in einer wilden Gegend“

2016 wurde die Hütte renoviert und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. In diesem Jahr startete auch eine neue Pächterin in ihre erste Sommersaison. Monika Schatzer aus Toblach übernahm das Schutzhaus als Hüttenwirtin. Der Start als neue Pächterin war nicht einfach. Schatzer sagte damals gegenüber der Kleinen Zeitung: „Die Hütte ist vorher schlecht gelaufen. Jetzt ist es eine lange Aufbauarbeit, damit wieder mehr Leute zu uns heraufkommen. Es ist eine schöne Hütte in einer wilden Gegend. Das ist der Reiz daran. Es wird schwierig werden, aber ich bin zuversichtlich.“

Traditionell südtirolerisch hat Schatzer aufgekocht. In den ersten Saisonen hatte sie viel Unterstützung durch ihre Familie: Die Töchter Emma, Hanna und Rebecca sowie ihr Mann Georg Krautgasser. Doch die Kinder wurden flügge und in den letzten Jahren hat die Hüttenwirtin das Haus mit Mitarbeitern geführt. Nach zehn Sommersaisonen auf der Barmer Hütte ist Schatzer als Pächterin ausgeschieden. Gründe dafür nennt sie nicht. Sie sagt nur: „Das Aufhören war eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Ich muss damit selber abschließen.“ Was sie aber freut: „Es ist mir gelungen, das Schutzhaus gut aufzubauen. Es war ein Erfolg, den ich oben erreicht habe.“