Messerattacke am Wiener Hauptbahnhof: 20-Jähriger festgenommen

Bei der Attacke erlitt ein 21-Jähriger mehrere Schnittwunden an der Hand. Er konnte seinen Angreifer mit einem Pfefferspray abwehren.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern am Wiener Hauptbahnhof ist am Sonntagabend ein 21-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Laut einer Aussendung der Polizei attackierte ein 20-jähriger Syrer seinen Kontrahenten demnach gegen 18.20 Uhr und fügte ihm mehrere Schnittwunden an der rechten Hand zu. Dem Verletzten gelang es, den Angreifer mit Pfefferspray abzuwehren.

Eintreffende Polizistinnen und Polizisten nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde in einem nahe gelegenen Mistkübel gefunden und sichergestellt. Der 21-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht. Mittlerweile konnte er in häusliche Pflege entlassen werden.

Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts der absichtlichen schweren Körperverletzung angezeigt. Zudem wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.