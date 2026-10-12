Steirische Werbeikone: Schlug das grüne Herz zuerst im Gesäuse?

Gams warb schon Jahre vor der Steiermark mit einem Herzsymbol um Gäste. Dort ist so mancher deshalb überzeugt: Der Ort hat der grünen Mark das Herz geschenkt.

Als Pickerl wurde es schon an den unterschiedlichsten Orten weltweit gesichtet – in griechischen Tavernen, an Laternenmasten in Lateinamerika oder auf dem Nordkapplateau. Als Heißluftballon erhebt es sich bei schönem Wetter regelmäßig in die Lüfte. Und an den Landesgrenzen grüßt es in 70-facher Ausführung Autofahrer – und wird dort gelegentlich auch entwendet, wie etwa vor nicht allzu langer Zeit am Pyhrnpass.

Die Rede ist vom grünen Herz, mit dem die Steiermark seit über 50 Jahren um Gäste wirbt. 1972 beauftragte die damalige Fremdenverkehrsdirektion des Landes den Künstler Helmut Gross damit, eine Wort-Bild-Marke zu entwerfen, welche die zentrale Botschaft der grünen Mark transportieren sollte. Inspiriert vom alten Slogan „Thüringen – das grüne Herz Deutschlands“ und den Lebkuchenherzen, mit denen die Steirer ohnehin schon seit Jahren warben, entstand das ikonische Logo.

„Wir wollen ihr Herz gewinnen“

So ist es zumindest in einem Beitrag von Kulturhistorikerin Eva Kreissl zur Entstehungsgeschichte des grünen Herzens nachzulesen. In Gams in der Gesäusegemeinde Landl erzählt man sich hingegen eine ganz andere Geschichte. Ältere Einwohner hätten ihr berichtet, dass die Verwendung des Herzens in der Tourismuswerbung ihren Ursprung hier habe, erzählt Anna Pribil, die Obfrau des örtlichen Kultur- und Tourismusvereins.

© Stefan Leitner Anna Pribil ist Obfrau des Kultur- und Tourismusvereins Gams

Die Steiermark, so die Überzeugung vor Ort, habe diese Idee später aufgegriffen. Ob es sich wirklich so zugetragen hat? Daran hat Pribil ihre Zweifel. Es sei wohl eher eine charmante These, meint sie – auch wenn eine alte Broschüre des Fremdenverkehrsvereins Gams aus den 1960er-Jahren diese sogar stütze.

Die Broschüre sei ihr beim Durchsehen alter Unterlagen in die Hände gefallen, wobei ihr mit der Geschichte im Hinterkopf sofort die Gestaltung auffiel: große herzförmige Bilder des Orts, dazu der Slogan: „Wir wollen Ihr Herz gewinnen.“ Vielleicht, mutmaßt sie mit einem Augenzwinkern, hat Gams der Steiermark ja tatsächlich das Herz geschenkt.

60-Jahr-Jubiläum

Die Gamser Herz-Broschüre ist übrigens ein Dokument aus den Anfangszeiten des Fremdenverkehrs- beziehungsweise heutigen Kultur- und Tourismusvereins, der 1966 gegründet wurde. Vor genau 60 Jahren also – ein Jubiläum, das kommenden Donnerstag ab 18 Uhr am Kirchplatz des Orts mit Sturm, Maroni, Musik und einer Bilderreise durch sechs Jahrzehnte gefeiert wird.