Fünf Übungsszenarien forderten die Feuerwehren in Kraubath

Sieben Feuerwehren trainierten in Kraubath an der Mur gemeinsam für den Ernstfall. Auf dem Gelände von Poschacher Kompost galt es, fünf Szenarien zu bewältigen.

In Kraubath an der Mur stand bei einer großangelegten Übung auf dem Gelände von Poschacher Kompost die Zusammenarbeit der Feuerwehren des Abschnittes 4 St. Michael im Mittelpunkt. Neben den Feuerwehrkräften waren freiwillige Helfer sowie zahlreiche Übungsdarsteller im Einsatz. „Sie übernahmen die Rollen verletzter oder vermisster Personen – darunter auch Kinder – und machten die Szenarien besonders realitätsnah. Gemeinsam trainierten wir für Situationen, in denen im Ernstfall jeder Handgriff sitzen muss“, berichtet Markus Oberländer von der FF Kraubath. Insgesamt waren sieben Feuerwehren und mehr als 100 Personen beteiligt.

Freitagabend um 18 Uhr fiel mit der Alarmierung der Startschuss. Unter der Übungsleitung von Robert Gmundner und Franz Poschacher warteten fünf herausfordernde Aufgaben auf die Mannschaften. Die Atemschutztrupps der Feuerwehren Kraubath, Kaisersberg und Feistritz mussten vermisste Personen aus einem stark verrauchten Wohnhaus retten. Die FF St. Stefan und die Feuerwache Lobming sicherten ein verunfalltes Fahrzeug in einer steilen Böschung, befreiten die eingeschlossenen Personen und suchten nach Vermissten. Bei der Suche unterstützte das Drohnenteam des Bereiches Leoben.

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Die FF St. Michael übernahm die Rettung von eingeschlossenen Personen nach einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw und einem Pkw. Die FF St. Marein und die FF Kaisersberg bargen zwei Personen aus einem Abfülltrichter. Nach einem simulierten Unfall an einem Heukran rettete das Team für Menschenrettung und Absturzsicherung eine verletzte Person aus großer Höhe.

Auch die FF Vordernberg war mit dem Einsatzleitfahrzeug des Bereiches Leoben und dem Drohnenteam dabei. Die FF St. Marein und die FF Feistritz aus dem Bereich Knittelfeld ergänzten die Übung. „So konnten wir auch die Zusammenarbeit über die Bereichsgrenze hinaus üben und festigen“, so Oberländer.