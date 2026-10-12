85 Schülern der MS Greifenburg wurden im Rahmen der „Straße der Berufe“ 35 unterschiedliche Berufsbilder schmackhaft gemacht. Knapp 30 Betriebe präsentierten sich am Weißensee.

Rund 30 Betriebe präsentierten sich kürzlich am und um den Weißensee mit einer für das jeweilige Berufsbild typischen Praxisanwendung. Diese dauerte im Schnitt zwischen 30 und 60 Minuten und wurde von 85 Schülern und Schülerinnen der Mittelschule (MS) Greifenburg im Rahmen der „Straße der Berufe“ getestet. Egal ob beim Backen von frischem Gebäck, beim Umgang mit einem Hebekissen der Feuerwehr oder beim Erstellen von Hotelgutscheinen – den Jugendlichen wurde ein Blick hinter die Kulissen ermöglicht. So konnten sie verschiedene Berufe kennenlernen und gleichzeitig kreative Ideen zur Entwicklung einer lebenswerten Gemeinde aus der Sicht von jungen Menschen einbringen.

„Wir haben hier die Zukunft der Region versammelt“, freute sich Klaus Stupenig, Direktor der MS Greifenburg. Er war gemeinsam mit den Lehrkräften Eva Schwarz und Michael Ploner maßgeblich an der Organisation beteiligt. Die Verantwortlichen planen, das Format im kommenden Jahr weiterzuführen. Die dritte Ausgabe der „Straße der Berufe“ endete mit einer Vorführung des Sondereinsatzkommandos der Polizei. Im Rahmen einer gestellten Szene wurde die Vorgehensweise der Spezialeinheit demonstriert.