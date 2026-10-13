An diesem Tag dreht sich in St. Veit alles um die Gesundheit

Am Samstag, 17. Oktober, findet im St. Veiter Rathaus der Kneipp Gesundheitstag statt. Ein Vortrag, Informationsstände und ein Rätsel warten auf die Besucher.

Der Kneipp Aktiv-Club richtet seine Aktivitäten seit jeher an den fünf Säulen der Kneipp-Lehre aus. Besonders wichtig ist dem Verein die Gesundheitsförderung und die Vorbeugung. Beim Gesundheitstag im St. Veiter Rathaushof können sich Besucher über Vorsorge und Prävention informieren. Auch darüber, wie sie die Gesundheit in der Familie stärken können. Auch Kindergärten, Ärzte und Apotheken sollen angesprochen werden.

Ein Programmpunkt widmet sich dem Thema Resilienz. Annemarie Amlacher, Diplom-Lebens- und Sozialberaterin, spricht darüber, wie Menschen mit Stress umgehen und ihre Widerstandskraft stärken können. Mehr Selbstsicherheit könne zudem das soziale Miteinander fördern.

Neben dem Vortrag sind ein Rätsel- oder Schätzspiel sowie Präsentationsstände und Aussteller geplant. Sie bieten Informationen aus erster Hand. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 9.30 Uhr.