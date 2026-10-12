Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas teilt die SPD gegen Merz aus

Bärbel Bas tritt aus persönlichen Gründen als Ministerin zurück. Die Sozialdemokratin sagt zum Abschied, dass auch die Union einen Anteil am Rücktritt habe. Was macht das mit der Koalition?

Bei aller offenen und halb versteckten Kritik seit Wochen - damit hat im Berliner Regierungsviertel niemand gerechnet. Als am Montagmorgen Bärbel Bas via Instagram mitteilt, dass sie zurücktritt, sofort, als SPD-Co-Vorsitzende wie als Arbeits- und Sozialministerin: Da ist das eine der sprichwörtlichen politischen Bomben. Dass Bas außerdem als einen von zwei Gründen - ohne zu gewichten - Attacken aus den Reihen des Koalitionspartners CDU/CSU nennt: Das macht ihren Rückzug für die schwarz-rote Koalition noch gravierender. Sofort wird die ewige Frage nach Zukunft und Bestand der Regierung Merz wieder lauter.

Zunächst schreibt Bas vom Tod ihrer Stieftochter Ende September. Sie habe „festgestellt, dass ich Zeit brauche, um die Trauer zu verarbeiten. Diese möchte ich mir ausreichend nehmen.“ Hinzu fügt sie dann, „dass die öﬀentlichen Angriﬀe auf mich, leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners, in dieser für mich persönlich schwierigen Zeit weiter forciert wurden“. Für den Moment fehle ihr „die Kraft… kurzfristig meine Regierungs- und Parteiarbeit vollumfänglich auszuüben“. Wer Bas’ Leben ein bisschen besser kennt, darf aber nicht überrascht sein. Als ihr Mann 2020 - trotz längerer Krankheit überraschend - starb, sei sie „acht Monate völlig aus der Bahn gewesen“, erzählte sie ein Jahr später ihrer Duisburger Heimatzeitung „WAZ“. Das bestimmte und ruhige Auftreten der 58 Jahre alten Sozialdemokratin verbirgt oft ihre Berührbarkeit. Schon der zweite Satz ihrer Rücktrittserklärung lautet: „Denn was bleibt, sind nicht die Ämter, die wir getragen haben, sondern Spuren, die wir in den Herzen der Menschen hinterlassen.“

Merz zollt Respekt

Das „Tragen“ darf man für Bas wörtlich nehmen. Andere hätten „ausgefüllt“ geschrieben; aber gerade daran wurden - für SPD-Vorsitz wie Ministerinamt - immer unverhohlener Zweifel laut. Bas war zuständig für zwei der umstrittensten Reformen: Rente und Arbeitszeit. Und die SPD-Basis war ebenso unzufrieden mit ihr wie die Unions-Führenden. Die rügten zuletzt, Bas brauche zu lange für ihre Gesetzentwürfe. Unter anderem fiel das Wort „Blockiererin“. Nun aber bekunden alle Verständnis, vorneweg der Kanzler. „Ihre Entscheidung“, postet Merz auf „X“, „verdient Respekt.“

Genau den aber hat die SPD vermisst; ausgerechnet Merz, wissend um ihre Trauer-Situation, soll in einer Journalisten-Runde bemäkelt haben, dass Bas in Berlin kaum präsent sei. Nun sagt ihr Co-Chef, Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Bas sei „unanständig“ behandelt worden, gezielt auch, weil sie eine Frau sei: „Niemand sollte das ertragen müssen.“ Richtung Union mahnt Klingbeil: „Ich wünsche mir, dass wir als politische Mitte das zerstörerische Spiel der extremen Rechten nicht mitmachen.“ Bas schreibt er indirekt zu, „empathisch“ und „feinfühlig“ zu sein - was auch als Verweis auf die bekannten Kanzler-Defizite verstanden werden kann. Man „verliere“ gerade jene, die so dringend gebraucht würden: Politikerinnen und Politiker, „die mit den Menschen fühlen“.

Als Nachfolger präsentiert Klingbeil einen, der das kann, dazu aber Pragmatiker ist und robuste Stabilität ausstrahlt: Alexander Schweitzer, 56, bis Mai noch Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, davor dort Minister für Arbeit und Soziales, jetzt Fraktionschef und stellvertretender Bundesparteivorsitzender. Dass Klingbeil Bas durch einen Mann ersetzt, heißt mindestens auch: Die Koalition ist so fragil, dass er lieber Ärger mit den Genossinnen riskiert als eine heikle Personalie.

© HANNES P. ALBERT Alexander Schweitzer folgt

Und jetzt?

Ob die CDU - deren Spitze in Klausur ist bis Montagmittag, um den Weg aus Partei- und Regierungskrise zu finden - das ebenso sieht: Was Merz danach sagt, ist, zusammengenommen, kein Ja und kein Nein. Er verspricht gesteigertes Bemühen um „mehr Gerechtigkeit in Deutschland“ und für „bezahlbares Leben“, konkret die von ihm versprochene Senkung der Stromsteuer für alle - für deren Umsetzung er mindestens auch auf Klingbeil angewiesen ist. Als Kanzler mahnt er: „Streit bringt Unsicherheit in Regierung und Bevölkerung.“ Und zum Rücktritt seiner Ministerin erklärt er: „Wir haben Differenzen in der Sache gehabt - aber ich habe nie persönlich diskutiert.“ Was es bedeutet, dass Bas und SPD das so offensichtlich anders erlebt haben? Weiß niemand. Das ist das Einzige, was sicher ist.