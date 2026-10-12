Manuel Schmidler ist neuer ÖGB-Vorsitzender im Bezirk Lienz

Einstimmig wurde Manuel Schmidler als Nachfolger von Martin Strasser zum neuen Regionalvorsitzenden gwählt. Bisher war Schmidler Personalvertreter bei der Polizeiinspektion Lienz.

Im Rahmen seiner Regionalkonferenz am 9. Oktober in Tristach hat sich der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) Lienz personell neu aufgestellt. Zum neuen ÖGB-Regionalvorsitzenden wurde Manuel Schmidler, Personalvertreter bei der Polizeiinspektion Lienz, mit 100 Prozent der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Delegierten gewählt. Er folgt damit Martin Strasser nach, der seit 2021 als ÖGB-Regionalvorsitzender tätig war und bei der aktuellen Wahl nicht mehr kandidierte.

Die Schwerpunkte des frisch gewählten Vorsitzenden liegen bei den Zukunftsperspektiven für junge Menschen und der Schaffung von leistbarem Wohnraum in der Region. Die Tiroler geschäftsführende ÖGB-Landesvorsitzende Sonja Föger-Kalchschmied bedankt sich bei Martin Strasser für sein jahrelanges Engagement. Mit Blick auf die neue Führung zeigt sie sich zuversichtlich: „Mit Manuel Schmidler übernimmt ein engagierter und erfahrener Personalvertreter den Regionalvorsitz. Ich bin überzeugt, dass die gewerkschaftliche Arbeit im Bezirk Lienz bei ihm in besten Händen ist. Gemeinsam mit dem neuen Präsidium werden wir die Interessen der Beschäftigten weiterhin mit Nachdruck vertreten.“

Vier weitere Osttiroler im Regionalpräsidium

Dem schließt sich auch Tirols ÖGB-Landesgeschäftsführer Benjamin Praxmarer an: „Eine starke gewerkschaftliche Interessenvertretung lebt vom Engagement der Menschen vor Ort. Gerade in den Regionen ist es entscheidend, die Anliegen der Beschäftigten direkt aufzunehmen und gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen der Arbeits- und Lebenswelt zu entwickeln.“ Komplettiert wird das künftige ÖGB-Regionalpräsidium durch Andreas Prentner, Natalia Strauß, Herbert Niederbacher und Mario Hinterholzer. Für Kontinuität sorgt auch Willi Lackner: Das „Gewerkschaftsurgestein“ bleibt weiterhin ÖGB-Regionalpensionistenvorsitzender.