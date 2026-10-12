Wer fordert Scheider heraus? FPÖ lässt Kandidatenfrage offen

FPÖ legt sich weiter nicht fest, wen sie in das Rennen um das Klagenfurter Bürgermeisteramt schicken will. Nationalrat Gernot Darmann gilt weiterhin als Favorit.

Aller guten Dinge sind drei. Nachdem die Volkspartei Julian Geier und die Sozialdemokraten Manfred Mertel als Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl präsentiert haben, muss von den großen Fraktionen im Klagenfurter Gemeinderat nur noch die FPÖ ihre Nummer eins festlegen.

Ein Sonderfall ist die Liste des amtierenden Bürgermeisters Christian Scheider. Sollte Scheider antreten, wäre er automatisch Spitzenkandidat. Allerdings hat sich der Bürgermeister noch nicht entschieden. Bis es so weit ist, sehen auch die Freiheitlichen keinen Grund zur Eile. „Das gibt uns die Möglichkeit, den Wahlkampf kurz zu halten“, sagt Stadtparteiobmann und Nationalrat Gernot Darmann. Selbst einen Zeitpunkt, an dem die Entscheidung spätestens bekannt gegeben wird, will er nicht nennen. Der letztmögliche Termin wäre der 22. Jänner. Bis dahin müssen die Parteien ihre Wahlvorschläge einreichen.

Stadträtin nimmt sich aus dem Rennen

Ursprünglich wollte die FPÖ bereits im September Klarheit schaffen. Nun nehme man sich mehr Zeit, sagt Darmann. Er gilt als aussichtsreichster Kandidat, auch Landesparteichef Erwin Angerer hat sich für ihn ausgesprochen. Festlegen will sich der Jurist aber nicht. „Für uns stehen nicht Namen, sondern Lösungen für die zahlreichen Probleme in Klagenfurt im Vordergrund.“ Dafür hole sich die Partei externes Fachwissen. Die Ergebnisse sollen bei internen Klausuren diskutiert und anschließend in ein Wahlprogramm gegossen werden.

© Helmuth Weichselbraun Stadträtin Sandra Wassermann

Eine logische Alternative zu Darmann wäre Stadträtin Sandra Wassermann. Sie soll aber nicht über die nötige parteiinterne Unterstützung verfügen. In einem Interview mit der Kleinen Zeitung sagte sie zudem, das Bürgermeisteramt sei nicht Teil ihrer Lebensplanung. Auf Nachfrage bekräftigt sie erneut, derzeit vor allem jene Projekte abschließen zu wollen, für die sie als Referentin zuständig ist, oder sie für die nächste Periode vorzubereiten.

Entsprechend waren Personalfragen bei der Pressekonferenz der Stadt-FPÖ am Montag kein Thema. Stattdessen kritisierte Wassermann die Untätigkeit der Verantwortlichen beim Hochwasserschutzprojekt Glanfurt, allen voran Bürgermeister Scheider, ÖVP-Spitzenkandidat Geier und SPÖ-Vizebürgermeister Ronald Rabitsch. „Das Projekt wurde verschleppt, und jeder Monat Zuwarten macht es noch teurer“, sagte sie.