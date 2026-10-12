Zwei Tipps reichten dem Gewinner bzw. der Gewinnerin, um am Sonntag den Vierfach-Jackpot zu knacken. Auch der einzige Fünfer mit Zusatzzahl ging nach Kärnten.

Bei der Lotto-Ziehung am Sonntag räumte Kärnten ab: Gleich beide Solo-Gewinne bei „6 aus 45“ gingen ins südliche Bundesland. Einem Kärntner bzw. einer Kärntnerin ist es gelungen, mit einem Solo-Sechser den Vierfach-Jackpot zu knacken, berichten die Österreichischen Lotterien. Im ersten von zwei Tipps war jene Kombination angekreuzt, die letztlich einen Gewinn von rund 4,3 Millionen Euro brachte. Auch der einzige Fünfer mit Zusatzzahl ging nach Kärnten: Der Quicktipp brachte dem Sieger bzw. der Siegerin mehr als 157.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus brachte die erste Ziehung einen Solo-Sechser, der in Niederösterreich erzielt wurde und exakt 500.000 Euro wert war. Der Gewinn wurde mit dem ersten von zwei Quicktipps erzielt. Bei der zweiten Ziehung gab es keinen Sechser, wodurch die Gewinnsumme von ebenfalls exakt 500.000 Euro auf die 66 Fünfer aufgeteilt wurde. Sie gewannen daher jeweils rund 7600 Euro. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Mittwoch warten jeweils rund 90.000 Euro.

Joker

Schließlich gab es beim Joker zwei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Für je einen Spielteilnehmer/eine Spielteilnehmerin aus Oberösterreich und der Steiermark bedeutete dies einen Gewinn von jeweils rund 119.600 Euro.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag, dem 11. Oktober 2026, sind hier abrufbar.