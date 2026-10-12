In Kapfenberg sind schon elf Leihgroßeltern aktiv

Für die Familien und Leihgroßeltern stand nun ein gemeinsamer Ausflug an

Seit 2025 besteht das Leihgroßelternprojekt des Familienwohnzimmers Kapfenberg. Hierbei werden Familien und ältere Personen zusammengeführt, die keine Enkel bzw. Großeltern im Umfeld haben. Insgesamt gibt es bereits elf aktive Leihgroßeltern.

Im Rahmen der steirischen Generationenwoche wurde deswegen zuletzt ein gemeinsamer Ausflug zum Bauernhof des Agrarbildungszentrums Hafendorf organisiert. Und alle beteiligten Familien und Leihgroßeltern waren dazu eingeladen.

© Familienwohnzimmer Kapfenberg Das Miteinander stand beim Ausflug im Vordergrund

Am Programm standen eine Hofführung mit Landwirtin Martina Luef, eine Bauernhof-Bewegungsgeschichte und ein gemütliches Zusammensein bei einer Jause. Die Kinder sowie die Erwachsenen durften Kühe melken, die Schafe mit Heu füttern und sich in einen großen Traktor setzen.

© Familienwohnzimmer Kapfenberg Auch die Schweine wurden gemeinsam gefüttert

„Uns war es wichtig, die Leihgroßeltern untereinander und die Familien in all ihrer Vielfalt zusammenzubringen und ein gemeinsames Erlebnis zu gestalten“, so Projektleiterin Verena Stangl-Hörmann. Für Infos zum Projekt oder Interesse an einer Leihgroßelternschaft kann man sich an das Projektteam unter fawozi@isgs oder 0650 6905694 wenden.