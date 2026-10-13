Gute Sache: Kapfenberg Bulls verteilten 1900 Gratis-Schulhefte

Neue Schreibhefte gab es etwa für die Volksschule Krieglach

Passend zum kürzlich erfolgten Schulstart verteilten die Kapfenberg Bulls gemeinsam mit ihrem Hauptsponsor „Hefte helfen“ und weiteren regionalen Partnern Gratis-Hefte an mehrere Schulen im Bezirk. Insgesamt 1900 kostenlose Schreibhefte gingen dabei an Schülerinnen und Schüler und sollen gerade angesichts steigender Lebenshaltungskosten eine spürbare Entlastung für Familien darstellen.

„Bildung darf keine Frage der finanziellen Möglichkeiten sein. Jedes Kind braucht die passenden Materialien, um gut lernen und sich entwickeln zu können“, erklärt Barbara Steinkellner von „Hefte helfen“ die Hintergründe der Initiative.

1 / 5 Die Allgemeine Sonderschule Kapfenberg erhielt neue Hefte © Bulls

Diese soll auch künftig fortgeführt und gemeinsam mit weiteren Schulen sowie regionalen Unternehmen ausgebaut werden. „Wir freuen uns sehr, dass sich so viele regionale Partner an der Aktion beteiligt haben. Jeder einzelne Beitrag hilft dabei, Familien zu entlasten und Kindern bessere Voraussetzungen für ihren Schulalltag zu bieten“, betont Bulls-CEO Michael Schrittwieser.