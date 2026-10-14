Zwei weststeirische Volksschulen haben eine neue Leitung

Daniela Geyrhofer-Doller, ehemalige Leiterin der aufgelassenen VS Modriach, hat die Leitung der Volksschulen Hirschegg und Edelschrott übernommen. Sie folgt auf Gabriele Bernsteiner.

Nachdem die Volksschule Modriach aufgrund zu geringer Schülerzahlen aufgelassen worden war, begann für die verbliebenen Kinder mit Schulbeginn ein neuer Abschnitt. Sie wechselten geschlossen an die Musikvolksschule Edelschrott. Dort trafen sie auf ein vertrautes Gesicht: Daniela Geyrhofer-Doller, die ehemalige Leiterin der VS Modriach, übernahm am 1. September 2026 die Leitung der Volksschulen Edelschrott und Hirschegg. Damit folgte sie auf Gabriele Bernsteiner, die nach 13 Jahren als Leiterin der beiden Volksschulen in Pension ging.

„Für mich war es ein kompletter Neuanfang, aber ich habe mich sehr gut eingelebt. Die Zusammenarbeit mit meinem Team ist von hoher Qualität und von einem wertschätzenden Miteinander auf Augenhöhe geprägt“, sagt Geyrhofer-Doller. Die Grazerin übernimmt an den beiden eigenständigen Schulstandorten nicht nur organisatorische Verantwortung, sondern steht auch selbst im Klassenzimmer.

Musik bleibt im Mittelpunkt

Zweimal pro Woche wird sie in der VS Hirschegg sein, in der es derzeit eine Klasse gibt. Für die vier Klassen der MVS Edelschrott möchte sie den Musikschwerpunkt weiter ausbauen. „Dafür stehen und brennen wir. Ich finde es wunderschön, wenn im ganzen Schulhaus Musik zu hören ist“, sagt sie. Darüber hinaus möchte sie die Möglichkeiten von Erasmus+ nutzen, um den Kindern neue Perspektiven zu eröffnen.

© KLZ / Jakob Kriegl Bei der Brandschutzübung am 9. Oktober ging es für Daniela Geyrhofer-Doller und Beate Passesreiter hoch hinaus

Geplant ist auch die Gründung eines gemeinsamen Lehrerchors mit der MMS Edelschrott, die von Beate Passesreiter geleitet wird. „Ein gutes Miteinander mit der Musikvolks- und -mittelschule ist uns wichtig. Wir setzen auf viele Kooperationen“, betonen die beiden.

Sohn ist Fußballprofi

Bevor Geyrhofer-Doller 2012 in den Schuldienst wechselte, war sie in der Privatwirtschaft tätig. Einen Ausgleich zum Berufsalltag findet sie beim Golfen. „Der Golfclub Erzherzog Johann in Maria Lankowitz war mein allererster Klub“, erzählt sie. Sport spielt auch in ihrer Familie eine große Rolle: Ihre drei Kinder sind sportlich aktiv, Sohn Niklas Geyrhofer steht beim SK Sturm Graz unter Vertrag.

Wer einen Einblick in den Schulalltag gewinnen möchte, hat dazu bei den Tagen der offenen Tür Gelegenheit: am 24. November von 8 bis 9.35 Uhr in der MVS Edelschrott und am 26. November, ebenfalls von 8 bis 9.35 Uhr, in der VS Hirschegg.