Förderungen für Heizungstausch und Sanierung laufen wieder an

Mehr Geld für thermisch-energetische Sanierung: Das Dämmen und der Heizungstausch werden 2027 in Österreich mit 500 Millionen Euro gefördert. Neue Anträge sollen ab 2. November wieder möglich sein.

Beim Heizkesseltausch, wo die Fördermittel für heuer bereits aufgebraucht sind, sollen neue Anträge bereits ab 2. November wieder möglich sein

Die Bundesregierung hat ihre „Sanierungsoffensive“ für 2027 vorgestellt. Insgesamt stehen 500 Millionen Euro an Fördergeld zur Verfügung. Bei der thermischen Sanierung ist der Geldtopf mit 321 Millionen Euro statt 181 Millionen Euro besser gefüllt als noch im Sommer angenommen. Beim Heizkesseltausch, wo die Fördermittel für heuer bereits aufgebraucht sind, sollen neue Anträge bereits ab 2. November wieder möglich sein, wie es hieß. Hier stehen 179 Millionen Euro zur Verfügung.

„Wir kurbeln die Bauwirtschaft an, sichern Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung und unterstützen Haushalte dabei, die eigenen vier Wände zu modernisieren und energieeffizient aufzustellen“, warb Bundeskanzler Christian Stocker gemeinsam mit Umweltminister Norbert Totschnig und Wolfgang Hattmannsdorfer (alle ÖVP) für das Förderprogramm.

2026 gab es ein gemeinsames Budget in Höhe von 360 Millionen Euro für die thermische Sanierung und den Heizungstausch. Die Fördermittel waren jedoch bereits zur Jahreshälfte aufgebraucht.

Wirtschaftskammerpräsidentin Martha Schultz sieht darin auch ein „wichtiges Signal“ für Betriebe und den Wirtschaftsstandort. „Die neuen Fördermittel können zusätzliche Aufträge auslösen, Arbeitsplätze sichern und die regionale Wertschöpfung stärken“, so Schultz. Von der Offensive könnten demnach „insbesondere kleine und mittlere Unternehmen profitieren – von Bau- und Installationsbetrieben über Fensterhersteller bis hin zu Baustoffhändlern“.

„Auch wirtschaftspolitisch sinnvoll“

Bei Pellets hingegen bleiben zwei Drittel der Wertschöpfung in Österreich und in den Regionen. Genau deshalb ist der Heizungstausch auch wirtschaftspolitisch so sinnvoll“, so Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria.

Auch Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ), begrüßt die Maßnahme: „Das ist eine positive Nachricht für Haushalte und für die gesamte Heizungsbranche. Nach dem Ende der Fördermittel im Juli und dem damit verbundenen Stillstand kommt der Heizungstausch damit hoffentlich wieder in Gang. Das schafft rechtzeitig vor dem Winter einen wichtigen Impuls für die Menschen, ihre fossile Heizung auf ein erneuerbares System umzustellen.“ Ihr Appell: Der geplante Wiederanlauf im November dürfe „nicht nur ein kurzfristig wirksamer Zwischenschritt sein“. Prechtl-Grundnig: „Wärmewende funktioniert nicht mit einer Förder-Achterbahn, sondern durch Kontinuität und eine politisch getragene Planbarkeit. Nur dann können Haushalte, Unternehmen und die Branche das notwendige Vertrauen entwickeln.“