Das Angebot richtet sich besonders an Kinder mit ADHS, im Autismus-Spektrum oder mit sensorischer Überempfindlichkeit. Nutzen können es aber alle Kinder.

Die St. Andräer MM Matratzen Manufaktur GmbH hat unter Wilhelm Bretis (64) ein Produkt entwickelt, das besonders für Schulen und Kindergärten interessant sein könnte: den Calm Down Corner. Die mobile Rückzugslösung bietet Kindern im Klassen- oder Spielzimmer einen geschützten Ort, an dem sie eine Pause machen und anschließend wieder konzentriert arbeiten können.

Die Idee entstand auf Anregung der Volksschule St. Andrä. „Die Volksschule St. Andrä kam mit der Bitte auf uns zu, ein Produkt zu entwickeln, das Schülern hilft, wieder zur Ruhe zu kommen“, erzählt Bretis. Nach mehreren Überarbeitungsphasen wird der Calm Down Corner inzwischen an der Volksschule aktiv genutzt. „Bislang haben wir sehr positives und wertschätzendes Feedback erhalten.“

Das Angebot richtet sich besonders an Kinder mit ADHS, im Autismus-Spektrum oder mit sensorischer Überempfindlichkeit. Nutzen können es aber alle Kinder, die zwischendurch Ruhe brauchen. Bretis sieht darin zudem eine Alternative, Kinder bei Störungen vor die Klasse zu stellen: „Im Calm Down Corner können sie sich zurückziehen, ohne den Raum tatsächlich verlassen zu müssen.“ Zugleich sollen dadurch Lehrkräfte und Kindergartenpersonal entlastet und die Lern- und Spielatmosphäre verbessert werden.

© Kibalu

Künftig soll die Rückzugslösung an weiteren Schulen, aber auch Kindergärten zum Alltag gehören. Bei Bestellungen größerer Stückzahlen, etwa gemeinsam mit anderen Schulen oder Kindergärten, seien derzeit Einführungsrabatte möglich. „Wir haben das Konzept zudem auch Landesrat Reichmann und der Bildungsdirektion Kärnten vorgestellt. Beide haben großes Interesse bekundet und wollen uns bei unserer Vision unterstützen.“

Präsentiert wird der Calm Down Corner auch bei der Bildungsfachmesse Interpädagogica, die von 12. bis 14. November im Design Center Linz stattfindet. Auch Kindern zu Hause soll der Calm Down Corner künftig einen Rückzugsort bieten. „Interessierte Eltern oder Angehörige können sich gerne melden“, so Bretis. Weitere Informationen gibt es auf www.kibalu.eu.