Auto überschlug sich auf der A 9 zwischen Mautern und Kammern

Nach einem Überschlag auf der Pyhrnautobahn konnten die Insassen das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen. Die Feuerwehren Mautern und Kalwang waren rund zwei Stunden im Einsatz.

Am Sonntagabend wurden um 20.30 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Mautern und Kalwang zu einem Verkehrsunfall auf der A 9 Pyhrnautobahn alarmiert. Der Unfall hatte sich zwischen Kalwang und Mautern in Fahrtrichtung Graz ereignet. Noch während der Anfahrt wurden die Einsatzkräfte von der Bereichsleitzentrale Florian Leoben darüber informiert, dass sich der Einsatzort zwischen Mautern und Kammern befindet.

Aus bislang unbekannter Ursache überschlug sich ein Pkw und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Die Insassen konnten das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen und wurden beim Eintreffen der Feuerwehren bereits vom Roten Kreuz Mautern medizinisch versorgt, informiert die FF Mautern. Anschließend wurden die Verletzten ins UKH Kalwang gebracht.

1 / 4 Der Pkw kam nach dem Überschlag auf dem Dach zum Liegen © FF Mautern

Gemeinsam mit der Asfinag sicherten die Feuerwehren den betroffenen Bereich auf der Autobahn ab und unterstützten bei den Aufräum- und Bergearbeiten. Nach rund zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder in die Rüsthäuser einrücken.