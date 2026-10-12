Um 15 Millionen Euro: Investor plant Parkhaus mit Hotel am Hauptbahnhof

Tiroler Pletzer-Gruppe will ein Parkhaus mit Hotel und Restaurant beim Hauptbahnhof in Klagenfurt errichten. Umsetzung soll 2028 erfolgen, 15 Millionen Euro werden investiert.

Die Koralmbahn fährt längst, doch Parkangebote rund um den Klagenfurter Hauptbahnhof sind rar. In diese Lücke möchte nun die Tiroler Pletzer-Gruppe vorstoßen. Ihr gehört nicht nur das Seepark Hotel in der Wörthersee-Ostbucht, sondern auch das Einkaufszentrum Südpark in Bahnhofsnähe. Dort, konkret auf einem direkt neben den Gleisen liegenden Kundenparkplatz, soll ein mehrstöckiges Parkhaus mit 386 Stellplätzen entstehen.

Das Vorhaben wurde von der Klagenfurter Stadtplanung und vom Gestaltungsbeirat positiv beurteilt und am Montag von Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) und Wirtschaftsreferent Julian Geier (ÖVP) Medienvertretern vorgestellt. „Der Bau wird rein aus privaten Geldern finanziert und ist als Zusatzangebot und nicht als Konkurrenz zum Park-and-Ride-Angebot gedacht“, sagte Rabitsch, der eine Umsetzung bis Ende 2028 für realistisch hält. Die Widmungsvoraussetzungen für das 15 Millionen Euro teure Investment seien gegeben.

Parkhaus, Hotel und Restaurant in einem

Für Geier ist es „keinesfalls selbstverständlich, dass Private zur Lösung eines öffentlichen Problems beitragen. Wir haben einen Mehrbedarf an Parkplätzen und ich freue mich, dass es einen politischen Konsens für dieses Projekt gibt“. Der Unterschied zu einem gewöhnlichen Parkhaus sei alleine durch die Optik gegeben. Er geht aber darüber hinaus.

© Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung Wirtschaftsreferent Julian Geier (ÖVP) freut sich über das geplante Projekt

Neben Autos bietet das „Mobility Center Klagenfurt“ – so der offizielle Name – Platz für Hotel, Handel und Gastronomie. So ist im Dachgeschoß auf rund 1000 Quadratmetern ein „Motel“-Konzept geplant, das vor allem Geschäftsreisende, Urlaubsgäste und Besucher von Veranstaltungen ansprechen soll. Ebenfalls auf der obersten Ebene soll ein Restaurant mit Café, Dachterrasse und Kinderspielplatz entstehen, inklusive einer Rutsche bis ins Erdgeschoß.

Hoffen auf internationale Resonanz

Dort sind Mietangebote vom Auto über das Fahrrad bis zum E-Scooter vorgesehen. Ein angeschlossenes Geschäft bietet Zweiräder sowohl zum Verleih als auch zum Kauf an. Werkstatt, Ladeangebote und Möglichkeiten zur Gepäckaufbewahrung ergänzen das Konzept. „Ich kämpfe seit Jahren darum, dass Gebäude nicht monofunktional sind“, sagte der verantwortliche Architekt Peter Lorenz, der jahrelang selbst im Gestaltungsbeirat saß. Er sieht den Bau als einen ersten Impuls für ein neues Bahnhofsviertel. Als weiteres Signal für Zukunftsgewandtheit ist eine von einem autonom fahrenden Bus frequentierte Verbindung zwischen dem „Mobility Center Klagenfurt“ und dem gut 450 Meter entfernten Hauptbahnhof geplant. Klagenfurt verfügt über Erfahrung damit: Automatisierte Shuttles wurden bereits im Lakeside Park erprobt.

Mit dem Projekt möchte sich Klagenfurt in eine Reihe mit Städten in den Niederlanden oder in Dänemark stellen, wo Kombinationen aus Parkhäusern, Geschäften und Büros schon Realität sind. Lorenz hofft aufgrund der aus seiner Sicht einzigartigen Architektur auf internationale Resonanz.

Zunächst meldete sich mit WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm ein lokaler Interessenvertreter zu Wort. „Wir brauchen ausreichend Parkkapazitäten. Das geplante Mobility Center ist eine große Chance“, sagt Ahm. Gleichzeitig drängt er darauf, die versprochenen 60 zusätzlichen Park-and-Ride-Stellplätze westlich des Bahnhofs rasch umzusetzen.