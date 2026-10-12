Schladming: Unternehmergeist und Festivalfieber beim „Burning Hen“

Vormittags Inspiration, nachmittags Motivation, abends Eskalation: Das „Business-Festival fürs Land“ lockte mehr als 1000 junge Menschen nach Schladming.

Während Themen wie Hofsterben oder Landflucht oft die Debatte über den ländlichen Raum prägen, herrschte beim „Burning Hen“-Festival in Schladming ein ganz anderer Ton. Unter dem Motto „Am Land wird nicht gejammert, da wird gegründet“ ging das „Business-Festival fürs Land“ am Samstag zum vierten Mal über die Bühne. Mehr als 1000 junge Menschen waren gekommen, um sich im Planai-Stadion Inspiration zu holen, sich auszutauschen und miteinander zu feiern.

Veranstaltet wird das Festival seit 2023 von der Medienplattform „hektar“ und ihren beiden Geschäftsführern Elisabeth Grießler und Karl Royer. „Wer hier sitzt, steht am Montag wieder im Stall, in der Werkstatt oder in der Küche. Für Theorie hat da niemand Zeit. Deshalb stehen bei uns Leute aus der Praxis auf der Bühne und reden über Zahlen, Fehler und Lösungen, egal ob Rinderzüchterin, Handwerker, Notfallsanitäter oder TV-Moderatorin“, betont Grießler.

Anpacken statt zuschauen

Mit mehr als 30 Rednerinnen und Rednern – darunter auch ZIB-Moderatorin Nadja Bernhard –, Diskussionsrunden sowie Master-Classes wurde den Festivalgästen erneut ein buntes Programm geboten. Inhaltlich ging es unter anderem darum, wie man einen Betrieb übernimmt und leitet, wie KI als digitaler Mitarbeiter eingesetzt werden kann, wie ein Bauernhof energieautark wird und was der Wald jenseits des Festmeters abwirft.

1 / 3 Veranstalter Karl Royer und Elisabeth Grießler © hektar.com / LeSteve

„Sich mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten zu vernetzen ist immer gut. Aber der Austausch von praktischen Erfahrungen in einem cool verpackten Festival ist einfach ein tolles Rezept für ein geiles Event“, befand Markus Holzschuster, Land- und Gastwirt, Influencer und Speaker.

Zwischen den Vorträgen verwandelte sich das Planai-Stadion erneut zum Dorfplatz mit actionreichen Stationen. Mit Grillhendln und regionalen Schmankerln konnten sich die Besucher dort stärken, bevor am Abend der bayrische Songwriter „Oimara“ die „Hohenhaus Tenne“ zum Beben brachte. „Es wurde bis in die Morgenstunden gemeinsam gefeiert. Da entstehen nicht nur Businessbeziehungen, sondern echte Freundschaften“, erzählt Royer.

Mut zum Scheitern

Neben Party und Action will das „Burning Hen“ jungen Menschen vor allem „Wissen, Kontakte und Mut“ vermitteln. Denn die nächste Generation werde in Österreich dringend gebraucht: Bis 2029 stehen rund 51.500 Betriebe mit knapp 692.000 Arbeitsplätzen zur Übergabe, informieren die Veranstalter und berufen sich dabei auf Zahlen der Wirtschaftskammer.

1 / 3 Food-Trendforscherin Hanni Rützler bei ihrer Keynote © hektar.com / LeSteve

„Wer einen Betrieb übernimmt, gründet ein Start-up. Nur klingt das nicht cool, und deshalb feiert das keiner. Wir schon“, sagt Royer. Ein Learning, das sich durch viele Vorträge zog, war der Mut zum Scheitern. „Jeder fällt einmal auf die Schnauze, das gehört dazu. Man muss danach nur wieder aufstehen und weitermachen“.

„Burning Hen“ wächst weiter

Kommendes Jahr wird das „Burning Hen“ dann erstmals zwei Tage lang dauern. „Wir haben wieder viele spannende Themen auf der Liste, die sich an einem Tag gar nicht mehr unterbringen lassen“, lässt Royer wissen. Und der Termin dafür steht auch schon: Am 8. und 9. Oktober 2027 soll jungen Menschen vom Land wieder eingeheizt werden.