Wer Grabenhofer heißt, hat am 31. Oktober einen Termin

Bis ins Jahr 1502 sind Vorfahren der Grabenhofers, abstammend aus St. Jakob im Walde, erforscht. Ende Oktober gibt es ein großes Treffen im Joglland.

Heißen Sie Grabenhofer? Oder haben Sie so geheißen? Dann könnte es sein, dass Sie sich auf die Spuren Ihrer Familiengeschichte machen könnten. Denn eine Waldviertlerin und angeheiratete Grabenhofer hat eine Familienchronik erstellt, die bis ins Jahr 1502 zurückreicht.

Vorgestellt wird diese beim großen Grabenhofer-Familientreffen am 31. Oktober am Bühlhofer-Hof in St. Jakob im Walde – jenem Hof, an dem der „Urvater“ nachgewiesen werden konnte.

© Privat Hermine Grabenhofer, eine pensionierte Lohnverrechnerin aus Litschau in Niederösterreich, hat für diese Chronik viele Jahre recherchiert

Hermine Grabenhofer, eine pensionierte Lohnverrechnerin aus Litschau in Niederösterreich, hat für diese Chronik viele Jahre recherchiert. „2001 haben wir ein erstes Treffen gehabt, da war die Linie aus dem Burgenland noch nicht dabei, weil sie gemeint haben, sie gehören nicht zu dieser Verwandtschaft. Aber ich habe herausgefunden, dass sie ab dem Jahr 1700 dazugekommen sind“, erzählt die Frau.

Und so gibt es Linien, die bis in die USA, Australien, Europa und natürlich in fast alle Bundesländer Österreichs reichen. Bei ihren Recherchen stieß Hermine Grabenhofer auch auf die Fischbacher Bürgermeisterin Silvia Karelly, geborene Grabenhofer. „Sie hat mich als Mitarbeiterin der Gemeinde ausfindig gemacht und auch nach weiteren Verwandten im Joglland gesucht“, erzählt diese.

© KLZ / Ulla Patz Fischbacher Bürgermeisterin Silvia Karelly ist geborene Grabenhofer

Denn Hermine Grabenhofers Gatte wurde in St. Jakob im Walde geboren. Karelly und Grabenhofer laden nun alle Personen, die Grabenhofer heißen, zu diesem Treffen Ende Oktober ein. Mehr als 100 Personen hätten sich schon angemeldet, sagt Hermine Grabenhofer.

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Woher sollen die Grabenhofers aus der Region wissen, ob sie zu dieser Verwandtschaft gehören? „Wir können in der Chronik nachschauen, ob nicht doch eine Oma oder eine 'Urstrumpftante“ zur Verwandtschaft gehört“, sagt die Niederösterreicherin. Übrigens: Urstrumpftante ist in Niederösterreich ein Begriff für ältere, weitläufige Verwandte.

Oben genannter „Urvater“ übrigens ist als Andre am Bichl nachgewiesen. Dieser hatte vier Söhne und auch ein Neffe ist bekannt. Am Bühlhofer-Hof, wo man sich zunächst trifft, sind 17 Generationen „in einer Hoflinie“ nachgewiesen, er blieb also immer in Familienhand. Silvia Karelly stammt auch in direkter Linie von diesem Hof ab. Anmelden muss man sich nicht, „wer kommen will, ist herzlich eingeladen“, sagt Hermine Grabenhofer.